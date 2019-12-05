Haber
Instagram, mesajları renklendiriyor!
Instagram, oldukça popülerleşen hikayeler kısmını bildiğiniz gibi Facebook ile paylaşmıştı. Şimdi ise Instagram, Facebook’un bir özelliğini kendi bünyesine ekliyor.
İlginizi çekebilir: Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!
Instagram, bilindiği gibi kullanıcılarının yaşlarına göre deneyim sunmak için, tüm yeni kullanıcılarından bir doğum tarihi girmelerini istemişti. Bu şekilde kullanıcılarının yaşlarına göre deneyimler sunacak ve platformu geliştirmesine yardımcı olacak. Sosyal medya devi şimdi ise farklı bir geliştirmenin üzerinde çalışıyor.
Bilindiği gibi platform mesajları sade ve renksiz bir şekilde görünüyordu. Yapılacak yeni güncelleme ile mesaj metinleri ve kutuları renklenecek ve bu şekilde mesajlar kısmında daha şık bir hava yaratılacak. Bu geliştirme bazı kullanıcılara şimdiden verilmeye başladı lakin dünya gelindeki kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Escobar ailesinden ilginç telefon: Escobar Fold 1!
Tarihin en büyük uyuşturucu satıcılarından biri olan Pablo Escobar, Netflix’in çektiği Narcos dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınırlık kazandı. El Patron’un kardeşi olan Roberto Escobar ise “Escobar Fold 1” adlı katlanabilir akıllı telefon ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İlginizi Çekebilir: Oppo Reno 3 Pro, Snapdragon 765G ile geliyor
Pablo Escobar’ın kardeşinden katlanabilir telefon: Escobar Fold 1!
Roberto Escobar, Kolombiya’da bir döneme damgasını vuran Medellin Karteli’nin muhasebecisi olarak biliniyor. Aynı zamanda Pablo Escobar’ın kardeşi olan isim, farklı bir konu ile teknoloji sektörünün gündemine oturdu. Escobar Fold 1 adlı akıllı telefon modelini duyuran Roberto Escobar, dünyanın en ucuz katlanabilir telefonunu ürettiklerini iddia ediyor.
Detaylara geçmeden önce Escobar Fold 1’in özelliklerine değinmekte yarar var. Katlanabilir yapıda olan Fold 1, 7.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü esnek AMOLED bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 128/512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 16+20 megapiksel çözünürlüklü çift kameranın hem ön, hem de arka kamera yerine geçtiği katlanabilir telefonda 4.000 mAh kapasiteli bataryaya yer veriliyor. İddialı cihazda işletim sistemi olarak ise Android 9.0 Pie bulunuyor.
Escobar Fold 1, kağıt üzerinde üst seviye özellikler sunan oldukça başarılı bir akıllı telefon olarak görünüyor. Ancak daha fazla detaya inildikçe telefon ile ilgili bazı çelişkiler ortaya çıkıyor. Royole Flexpai ile yan yana getirildiğinde özellikleri tamamen aynı olan cihaz, tasarım yönünden de neredeyse aynı denilebilecek benzerlikler taşıyor. Üstelik telefonun 349 dolarlık fiyat etiketi de kuşkuları bir hayli artırıyor.
Roberto Escobar ise verdiği demeçlerde amacının “Apple’ı yenmek” olduğunu belirterek çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Maliyetleri azaltmak için sadece online kanala yöneldiklerini söyleyen Escobar, Apple ve Samsung’un yüksek kâr elde ederek insanları dolandırdığını iddia ediyor. Şu anda ön sipariş verilebilen Escobar Fold 1’in nasıl bir sonuç alacağı ise merakla bekleniyor.
Haber
Oppo Reno 3 Pro, Snapdragon 765G ile geliyor
Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro modeli için kullanılacağı işlemcisini belirledi. Oppo Reno 3 Pro’ya Qualcomm’un yeni işlemcisinin güç vermesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu
Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinden olan Qualcomm, Hawaii‘de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcileri Snapdragon 865, 765 ve 765G’yi duyurmuştu.
Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3 Pro’nun Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 765G’ye sahip olacağını açıkladı.
7nm üretim sürecine sahip olan Qualcomm’un yeni Snapdragon 765G işlemcisini kullanacak ilk akıllı telefon modellerinden birisi olan olacak olan Oppo Reno 3 Pro modeli hakkında Alen Wu önemli açıklamalarda bulundu. Alen Wu, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisinin olağanüstü performans sunduğunu belirtti. Ayrıca Wu, 5G destekli olan işlemcinin 4K çözünürlükte HDR10 kalitesinde video kaydı yapabilme gibi önemli özellikler sunduğunu belirtti.
Oppo, 2020 yılının ilk çeyreğinde Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865 destekli bir 5G’li amiral gemi modeli tanıtacağını açıkladı. Şirket, Qualcomm’un X55 5G modemi ile birlikte gelen işlemcinin grafik özelliklerinin yüzde 25 oranında artış gösterdiğini belirtti.
Oppo tarafından yapılan açıklamada Qualcomm’un yeni nesil işlemcilerinin kullanacak ilk markalardan birisinin kendileri olacağını açıklansa da ilk adımı kimin atacağı şimdilik bilinmiyor. Zira Qualcomm ile birlikte ortaklaşa çalışan markalar arasında Xiaomi ve Meizu gibi güçlü akıllı telefon üreticileri de bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!
Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.
İlginizi Çekebilir: Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor
Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!
Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.
Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.