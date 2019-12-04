Akıllı Telefonlar
Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!
Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.
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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!
Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.
Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 resmen duyuruldu: 5G desteği ve 4 kameralı tasarım!
Redmi K30, Xiaomi’nin Weibo hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla sonunda duyuruldu. Paylaşım öyle gösteriyor ki cihazın 5G versiyonu ve 4.5G altyapısıyla çalışan iki varyant halinde gelecek.
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Xiaomi, bugün Çin’in sosyal medya platformlarından biri olan Weibo’da çığır açan bir açıklamada bulundu. Uzun zamandır ortalıkta dolaşan K serisinin yeni modeli resmen duyurulmuş oldu.
Redmi K30, kutudan 5G desteği aktif şekilde gelecek ve aynı zamanda çift kanal 5G dediğimiz çok daha gelişmiş bir fonksiyonla gelecek. Bu teknoloji aslında firma tarafından daha önceden de duyurulmuş ve yeni yıl itibariyle orta ve üst seviye cihazlarında bu fonksiyonunu göreceğimizi teyit etmişti.
Canlı imajlarını da daha önce basına sızdırılan akıllı telefonun firma tarafından direkt görsellerinin paylaşıldığına şahit olduk. Redmi K30’un öncelikle Çin piyasasına tanıtılması, ilerleyen tarihlerde Avrupa ve Amerika’ya lanse edilmesini bekliyoruz.
Gördüğünüz üzere yukarıda yer alan fotoğraflarda, cihazın arka tarafında konumlandırılmış kamera kurulumun dörtlü yapıya sahip olarak tasarlanmış. Bu yapı açıkçası Huawei’nin Mate 30 ailesiyle ilk hayatımıza giren kamera çerçevesinin bir daire içerisine yerleştirilmiş bir düzen mevcut. Ön tarafta ise kameranın iki tane olduğu ve Samsung benzeri delikli şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.
Burada bizi en şaşırtan farkın, Türkiye’de de Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak isimlendirilen cihazın ekran altı parmak izi sensörüyle geldiğine tanık olmuştuk. Fakat ailenin yeni çocuğunda maalesef ki parmak izi sensörü güç tuşunun içerisine yerleştirilmiş. Muhtemelen firma, maliyeti arttıran unsurlardan kaçınmak için böyle bir tercihte bulundular.
Redmi K30’un 64 MP ana kamera sensörü, 12 MP ultra geniş açı sensörü ve 8 MP telefoto lens gibi güçlü kamera detaylarıyla donatılmış. K30 Pro’un donanım tarafında ise Snapdragon 855+ işlemci kullanılmış. Önümüzdeki yılın şubat ayı itibariyle 865 işlemcinin tanıtılacağını düşünürsek doğru bir tercih olup olmadığı tartışılır bir konu yaratıyor.
Akıllı Telefonlar
Honor 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı!
Honor akıllı telefon ailesinin yeni üyesi Honor 20 Lite farklı satış seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.
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Honor’ın yeni akıllı telefon ailesinin bir parçası olan Honor 20 Lite, eskisini getir kampanyası ile 12 ay boyunca 199 TL‘ye alınabilecek. Cihazın ön tarafında, yapay zeka desteği ile gelen 32 MP bir kamera bulunuyorken arka tarafında üçlü kamera dizilimi bizleri karşılıyor.
İşlemci kısmında HiSilicon tarafından üretilen Kirin 710F işlemcisini kullanan 20 Lite, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Android 9.0 alt yapısında EMUI 9.0 arayüz sürümü ile karşımıza çıkan telefon, 6,21 inç ekranı ile 2340 x 1080p çöznürlüğü bizlere sunuyor. Arka tarafında bulunan ana kamera 24 MP, ikinci geniş açılı kamera 8 MP ve son olarak 2 MP çözünürlüğe sahip kamera ise bokeh efektini bizlere sağlıyor.
Oldukça gelişmiş yapay zeka sistemine sahip telefonda, adaptif şarj sistemi, kameralar ve performanslar bu yapay zeka sistem ile denetlenyor ve yönetiliyor. 3,400 mAh batarya kapasitesi ile standart kullanıcılarda günü çıkarabilecek olan cihaz, 150 dakikalık şarj ile şarj dolumunu tamamlayabiliyor.
Sadece Türk Telekom üzerinden satılan cihaz, 12 ve 24 ay taksitle alınabiliyor. 12 ay taksitle aldığınızda cihazın rayiç bedeli 2,940 TL, 24 ay taksitle aldığınızda ise cihazın rayiç bedeli 3,240 TL oluyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 için bazı detaylar açıklandı
Xiaomi Mi 10 modelinin bazı detaylarına Qualcomm‘un düzenlemiş olduğu geliştiriciler konferansında değinildi. Fiyat ve performans telefonu olması beklenen Mi 10 için verilen detaylar neler?
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Qualcomm tarafından düzenlenen geliştiriciler konferansında şirketin en yeni işlemcisi Snapdragon 865 hakkında bazı bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilerin içinde en dikkat çekenlerden bir tanesi, bu işlemciyi ilk kullanacak telefon oldu. Qualcomm‘a göre bu yeni işlemciyi ilk olarak Xiaomi Mi 10 modeli kullanacak. 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Mi 10 ile birlikte Snapdragon 865‘te görücüye çıkmış olacak.
Xiaomi Mi 10 hakkında henüz detaylı bilgiler ortaya çıkmıyorken, Mi 10 adında bir çok varyasyon telefonu 2020 yılında duyacağımız kesinleşiyor. Baz model olan Mi 10’da 66W gücüne sahip hızlı şarj özelliği beklenirken, Mi 10 serisinin en üst varyasyonunda 100W gücüne sahip hızlı şarj özelliği bulunması bekleniyor.