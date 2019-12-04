Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!

Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.

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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!

Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.

Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.