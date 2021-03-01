Genel
Instagram, ‘Live Rooms’ özelliğini kullanıma sundu
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarında biri olan Instagram, ‘Live Rooms’ özelliğini kullanıma sundu. Söz konusu özellik sayesinde eskiden 2 kişiyle sınırlı olan canlı yayın katılımcı sayısını 4’e yükseldi.
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Sosyal medya devi Instagram, uygulama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. ABD’li şirket Live Rooms özelliği ile Clubhouse’daki “oda” konseptini platformuna taşıdı.
Instagram bu yeni özellik sayesinde dört kişinin aynı anda canlı yayın yapabilmesine izin veriyor. Bugüne kadar yayınlarda maksimum iki kişi aynı anda canlı yayında konuşuyordu.
Dört kişiyle beraber müzisyenlerin ortak içerik üretmesi veya grup eğitimler gibi birçok yayın tarzı için etkili altyapı kuran firma; süreci gerçekten oldukça kullanışlı bir tasarımda kişilere sunuyor. Dört kişili Live Rooms yayınlarını elbette başkaları da izleyebiliyor ve yorum yaparak yayınlara katılabiliyor.
Live Rooms aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı yaratıyor. Live Rooms özelliği ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri Influencer’a destek olmak için rozet satın alabiliyor ya da Alışveriş ve Canlı Bağış Toplama özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.
Instagram Live Rooms nasıl çalışıyor?
Bir Live Rooms oluşturmak için ekranı sola kaydırmanız ve Canlı yayın seçeceğine gelmeniz gerekiyor. Ardından bir başlık ekleyerek Rooms ikonuna basarak konukları ekleyebiliyorsunuz. Bu alanda size canlı yayın isteği gönderenleri görebilirsiniz.
Son olarak Instagram Live Rooms, yalnızca sesle iletişimin aksine insanların kamera önünde olmasını da gerektiriyor. Ayrıca Clubhouse’un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live’ı bir adım öne çıkarıyor. Söz konusu özelliğinin, hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, 18 GB RAM’li versiyona da sahip olacak!
Asus ROG Phone 5 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon Geekbench‘te ortaya çıkan sonuçlara göre 18 GB RAM ile gelecek.
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18 GB RAM’li Asus ROG Phone 5 modeline hazır olun!
Asus oyuncu telefonları konusunda işini ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Piyasadaki en önemli alternatiflerden biri olan firma, yeni modeli ROG Phone 5 ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde yine Geekbench platformuna uğradı. Yeniden teste giren oyuncu telefonu görünüşe göre farklı versiyonlara sahip olacak. Akıllı telefon tekli çekirdek performansında 1113 puan almayı başardı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da cihaz 3468 puan aldı. Ancak asıl olay cihazın aldığı puanlar değil. Zira akıllı telefon Geekbench sonuçlarına göre tam 18 GB RAM kapasitesine sahip olacak.
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Geçtiğimiz haftalarda 16 GB RAM‘li bir model ile daha Geekbench‘e uğrayan Asus ROG Phone 5, rekabeti farklı boyutlara taşıma derdinde. 12 GB‘lık bir sürümünün daha olduğu ortaya çıkan akıllı telefon, neredeyse bilgisayarlara kafa tutacak. Bununla birlikte akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Tam anlamıyla performans canavarı olacak oyuncu telefonu 10 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım oyuncu telefonu 2021‘e damga vurmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Gionee Max Pro tanıtıldı!
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Gionee, fiyat/performans odaklı olan Gionee Max Pro modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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2002 yılında kurulan Çin merkezli şirket Çin’in en büyük cep telefonu üreticilerinden birisi konumunda. Özellikle uygun fiyatlı telefonları ile bilinen firma, günlük kullanıma odaklanan ve mütevazı özellikleri sahip yeni akıllı telefonu Gionee Max Pro modelini duyurdu.
6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelen Gionee Max Pro, 1600 × 720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca cihaz, damla çentikli tasarımıyla seviyesine göre fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyor.
Unisoc 9863A işlemciden güç alan akıllı telefonda 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 6.000mAh kapasiteli oldukça büyük bir bataryaya sahip.
Gionee Max Pro modelini teknik özellikleri
- Ekran: 6,52 inç, 720 x 1600, HD+
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı sensör
- Batarya: 5.000mAh, 15W hızlı şarj
- Boyutlar: 165 × 75 × 10 mm
- Ağırlık: 212 gram
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Siyah, Mavi, Kırmızı
- Fiyat: 95 dolar
Son olarak Gionee Max Prom modelinin arka tarafında; 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ile standart seviye bir kamera performansı vadediyor. Ayrıca ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra, DxOMark’a Göre Galaxy S21 Ultra’dan Daha İyi!
Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark puanı ile üst modeli S21 Ultra‘yı geride bırakıyor. İşte S20 Ultra ve S21 Ultra’nın puan durumları.
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri arasında rekabet devam ediyor. Samsung’un geçtiğimiz yılki göz bebeği S20 Ultra ve şirketin son canavarı S21 Ultra’nın test sonuçları şaşırtıyor. DxOMark‘a göre S20 Ultra, S21 Ultra’dan daha performanslı bir cihaz. Gelin haberin detaylarına inelim.
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DxOMark adlı internet sitesi uzun yıllardır cihazların her açıdan performanslarını test ediyor. Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra testlerini de yapan DxOMark, bu iki cihaz arasında S20 Ultra’yı daha üstün bulmuş. Çünkü değerlere baktığımızda S21 Ultra toplamda 121 puan alırken; bir alt modeli S20 Ultra 126 puan alıyor. Dolayısıyla S20 Ultra daha başarılı bir model gibi gözüküyor.
Galaxy S20 Ultra kamera tarafında daha üstün!
Detaylara indiğimizde ise her iki cihaz da fotoğraf kısmında 128 puan alıyor. S21 Ultra zoom performansından 76 puan alırken; alt modeli S20 Ultra bu tarafta 88 puan ile galip geliyor. Yine video performansından aldığı 98 puan ile S20 Ultra‘ya yenilen S21 Ultra, hem total hem tekil puanlar ile S20 Ultra’nın gerisinde kalıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra arka tarafında kameralarını çok iyi sergiliyor. Ancak cihazın kamera performansı bu gösterişi pek desteklemiyor gibi. Keza S21 Ultra ve S20 Ultra‘yı ayıran en temel fark kamera tarafında ortaya çıkmış. Dolayısıyla S20 Ultra DxOMark‘a göre daha başarılı bir model olmuş.
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Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Asus ROG Phone 5, 18 GB RAM’li versiyona da sahip olacak!
Instagram, ‘Live Rooms’ özelliğini kullanıma sundu
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