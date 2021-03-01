Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarında biri olan Instagram, ‘Live Rooms’ özelliğini kullanıma sundu. Söz konusu özellik sayesinde eskiden 2 kişiyle sınırlı olan canlı yayın katılımcı sayısını 4’e yükseldi.

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Sosyal medya devi Instagram, uygulama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. ABD’li şirket Live Rooms özelliği ile Clubhouse’daki “oda” konseptini platformuna taşıdı.

Instagram bu yeni özellik sayesinde dört kişinin aynı anda canlı yayın yapabilmesine izin veriyor. Bugüne kadar yayınlarda maksimum iki kişi aynı anda canlı yayında konuşuyordu.

Dört kişiyle beraber müzisyenlerin ortak içerik üretmesi veya grup eğitimler gibi birçok yayın tarzı için etkili altyapı kuran firma; süreci gerçekten oldukça kullanışlı bir tasarımda kişilere sunuyor. Dört kişili Live Rooms yayınlarını elbette başkaları da izleyebiliyor ve yorum yaparak yayınlara katılabiliyor.

Live Rooms aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı yaratıyor. Live Rooms özelliği ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri Influencer’a destek olmak için rozet satın alabiliyor ya da Alışveriş ve Canlı Bağış Toplama özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.

Instagram Live Rooms nasıl çalışıyor?

Bir Live Rooms oluşturmak için ekranı sola kaydırmanız ve Canlı yayın seçeceğine gelmeniz gerekiyor. Ardından bir başlık ekleyerek Rooms ikonuna basarak konukları ekleyebiliyorsunuz. Bu alanda size canlı yayın isteği gönderenleri görebilirsiniz.

Son olarak Instagram Live Rooms, yalnızca sesle iletişimin aksine insanların kamera önünde olmasını da gerektiriyor. Ayrıca Clubhouse’un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live’ı bir adım öne çıkarıyor. Söz konusu özelliğinin, hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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