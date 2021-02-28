Sosyal Medya
Facebook’un yeni rap uygulaması: BARS
Facebook, kullanıcıların hazır beat’ler üzerine rap yapabilecekleri ve bu videoları paylaşabilecekleri yeni bir uygulamayı duyurdu. BARS adı verilen bu uygulamada 60 saniyeye kadar yapılabilecek olan rap videoları, TikTok’takine benzer bir akış sayfasına gönderilebilecek. Facebook, bu uygulamadaki ses efektlerinin stüdyo kalitesinde olduğunu da belirtiyor.
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An itibariyle kapalı beta sürümde olan bu uygulama için şimdiden kayıt olup, uygulama kullanıma girdiği anda hemen ulaşabilmek için imkanınız da bulunuyor. Uygulamanın ilk aşamada kullanıcıların seviyesini öğrenip kişiye göre içerik sunacağı da belirtilenler arasında.
Uygulamada ayrıca, otomatik önerilen kelime ipuçları ile birlikte serbest stil yapma becerisine sahip olacağınız bir Meydan Okuma moduna da yer verilmiş. Hemen aşağıda da bu uygulamayla hazırlanmış bir şarkı kesitinin videosunu görmektesiniz.
Bu tanıtım gönderisinin açıklamasında da “BARS uygulaması App Store’da yayında! Kullanıcı adınızı rezervasyon yaptırın ve uygulamaya ilk ulaşanlardan olun.” cümlelerine yer verilmiş. Tabii burada kastedilen, ABD’nin App Store’u oluyor.
Açıklamaların devamında da “BARS, yüzlerce farklı ücretsiz beat ile kaliteli rap müzikleri eğlenceli ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlayan yeni bir uygulama. Bu uygulamada harika şarkılar çıkartabilmek için geçmiş bir rap deneyimine bile gerek yok.” cümleleri görülüyor.
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Bu uygulama an itibariyle Android mobil işletim sistemi için sunulmadı. Fakat zaman içerisinde oraya geleceği de şüphesiz görünüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ses sanatçılarının sektörleri büyük zarara uğradı. Bu uygulama o sanatçılar için de bir umut olabilir gibi görünüyor. Peki sizce Facebook’un bu yeni BARS adlı uygulaması TikTok’un kullanım oranını etkileyecek mi?
Sosyal Medya
Twitter, ücretli takipçi özelliğini duyurdu!
Birçok sosyal medya platformu, son dönemde ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya başladı. Bu platformlar, ücretli hâle gelmeseler de ücretli üyeler için daha özel paylaşımlar sunma yoluna gittiler. Bunlara YouTube’daki “join” yani “katıl” butonunu en güncel örnek olarak verebiliriz. Bu akıma katılan son sosyal medya platformu da Twitter oldu.
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Şimdi de Twitter, dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında “Super Follow” adını verdiği yeni sistemini tanıttı. Bu sistemin aylık 4.99$’lık bir üyelik ücretinin bulunacağı ve bazı paylaşımların sadece bu üyelerin görüp cevaplayabileceği şekilde yayınlanacağı açıklandı. Bu şekilde üye olan kişiler ise “Super Follower” kategorisine girecekler ve istedikleri anda üyeliklerinden çıkma haklarının bulunacağı da belirtiliyor.
Twitter’a grup özelliği de geliyor
Bu sistemin duyurusu aslında çok büyük bir sürpriz de olmadı diyebiliriz. Çünkü 2020’nin Temmuz ayında da Twitter tarafından paylaşılan bir iş ilanında “Bir üyelik platformu oluşturuyoruz.” gibi bir açıklama yer almıştı. Twitter, bu yeni özel ücretli takip sistemine ek olarak “Communities” ismini verdiği ve “Topluluklar” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir özelliğini de duyurdu.
Bu yeni özelliğin de Facebook’taki Gruplar özelliğine bir hayli benzeyeceği ve ortak ilgi alanı olan insanların bir konu başlığı altında bir araya gelmelerini sağlayacağı belirtiliyor. Facebook, bu grup özelliği sayesinde çok popüler olmuştu diyebiliriz.
Hatta Facebook’u şu anda aktif olarak kullanan kişilerin birçoğunun sadece bu özellik için kullandıklarını söylemek bile yanlış olmaz. Tabii bu özelliğin Twitter üzerinde de işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek. Hem ücretli üyelik sisteminin hem de grup özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği henüz açıklanmadı.
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Güncelleme
WhatsApp gizlilik sözleşmesini reddetmenin sonuçlarını açıkladı
Ocak ayında kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeye zorlayan WhatsApp oldukça büyük tepkiler almıştı. Öyle ki kullanıcılar Facebook ile bilgilerinin ve konuşmalarının paylaşılabileceğini düşünmüşlerdi.
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Genel bir bilgi verecek olursak ise WhatsApp için geçerli olmadığı söylenilen bu durum; konuşmaları uçtan uca şifreli sunmayan Facebook Messenger için geçerli durumda. Ancak buna rağmen Facebook ile alakalı bir tepki daha önceden görülmezken; WhatsApp, ilginçtir ki, bu tepkiye maruz kalmıştı. Sonrasında yine birçok kullanıcının WhatsApp benzeri; konuşma ulaşımı açısından güvenilirliklerinin yine tartışmaya açık olduğunu not düşebileceğimiz diğer uygulamalara geçtiğini görmüştük.
Bütün bunlar sonucunda WhatsApp yeni kurallarının uygulanmasını 8 Şubat tarihinden 15 Mayıs’a çekti. Kullanıcıların kafasındaki bazı soru işaretleri ise hala yerlerini koruyor. Mayıs ayı geldiğinde kuralları kabul etmeyen kişiler için oluşacak durum da merak edilenler arasında başta yer alıyor.
Dün yaptığı açıklamada da firma tam olarak bunu açıklıyor. İletilene göre Whatsapp gizlilik şartları kabul edilmezse; 15 Mayıs tarihinden sonraki birkaç hafta için bildirim ve arama almak mümkün olacak. Ancak uygulama üzerinden mesaj okuma ve gönderme imkanı verilmeyecek.
Sonrasında ne olacağı ise hala bilinmiyor. Ancak WhatsApp uygulamasının yeni şartlarına göre firma; 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla gizlilik şartlarının reddedilmesi durumunda böyle bir uygulama yapılması da mümkün.
Bu arada son olarak WhatsApp uygulamasının zaten yıllardır Facebook ile bilgi paylaştığını belirtelim. Yeni gizlilik şartlarıyla bu bilgilere eklenmesi mümkün şeyler ise ödeme ve alışveriş bilgileri. Uygulamanın bunu Facebook reklam önerilerine destek sağlamak için yapması muhtemel. Ancak WhatsApp üzerinden alışverişin çok yaygın olmadığını da düşünürsek, şimdilik çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi duruyor.
Genel
Twitter Trump yasağını kaldırmayacağını açıkladı
Twitter, Trump için koyduğu yasağı kaldırmayacağını açıkladı. Şirketin CFO’su yaptığı açıklamada, başkanlık adayı olsa bile yasağın kalıcı olduğunu duyurdu.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yapılan başkanlık seçimlerini kaybetti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, kişisel Twitter üzerinden seçimin çalındığını ve gerçek başkanın kendisi olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Trump’ın yaptığı bu açıklamalar, destekçileri tarafından oldukça ciddi karşılandı. Sosyal medya üzerinden kalabalık gruplar halinde toplanma kararı alan Trump destekçileri, büyük bir miting ile bir araya geldi. Ancak ne yazık ki amaçları barışçıl olmayan protestocular, Senato binasını bastı ve bir isyan başlatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen eylemciler, kontrol altına alındı ancak Başkan Trump, yine de açıklamalar yapmaya devam etti. Bunun üzerine Twitter, Trump ile ilgili bir yaptırım kararı alarak, kendisine ait Twitter hesabını kapattı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar ise şirketin CFO görevini yürüten kişiden geldi. Haberler özellikle Trump için kötü.
Twitter Trump için uyguladığı yasağı kaldırmayacak
Twitter CFO’su Ned Segal, CNBC’s kanalında katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. 6 Ocak’ta gerçekleşen başkent saldırısından Trump’ı sorumlu tutan Segal, gelen sorular üzerine Donald Trump’ın yasağının kaldırılmadığını açıkladı. Segal, yasağın kalıcı olduğunu, ve Trump yeniden başkanlığa aday olsa bile açılmayacağını ekledi. “ Platformdan yasaklandıysan, platformdan yasaklanmışsındır. İster sıradan bir vatandaş ol, ister CFO, istersen de eski ABD Başkanı ol fark etmiyor. Dedi. Twitter, Trump için oldukça önemli bir iletişim aracıydı. Eski ABD Başkanı, platformu oldukça aktif bir şekilde kullanıyor, özellikle buradan önemli açıklamalarda yapıyordu. Ancak o günler geride kalmış oldu. Böylece milyonlarca takipçiye sahip hesabın kapandığı, kesinleşmiş oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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