Facebook’un yeni rap uygulaması: BARS

Facebook, kullanıcıların hazır beat’ler üzerine rap yapabilecekleri ve bu videoları paylaşabilecekleri yeni bir uygulamayı duyurdu. BARS adı verilen bu uygulamada 60 saniyeye kadar yapılabilecek olan rap videoları, TikTok’takine benzer bir akış sayfasına gönderilebilecek. Facebook, bu uygulamadaki ses efektlerinin stüdyo kalitesinde olduğunu da belirtiyor.

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An itibariyle kapalı beta sürümde olan bu uygulama için şimdiden kayıt olup, uygulama kullanıma girdiği anda hemen ulaşabilmek için imkanınız da bulunuyor. Uygulamanın ilk aşamada kullanıcıların seviyesini öğrenip kişiye göre içerik sunacağı da belirtilenler arasında.

Uygulamada ayrıca, otomatik önerilen kelime ipuçları ile birlikte serbest stil yapma becerisine sahip olacağınız bir Meydan Okuma moduna da yer verilmiş. Hemen aşağıda da bu uygulamayla hazırlanmış bir şarkı kesitinin videosunu görmektesiniz.

Bu tanıtım gönderisinin açıklamasında da “BARS uygulaması App Store’da yayında! Kullanıcı adınızı rezervasyon yaptırın ve uygulamaya ilk ulaşanlardan olun.” cümlelerine yer verilmiş. Tabii burada kastedilen, ABD’nin App Store’u oluyor.

Açıklamaların devamında da “BARS, yüzlerce farklı ücretsiz beat ile kaliteli rap müzikleri eğlenceli ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlayan yeni bir uygulama. Bu uygulamada harika şarkılar çıkartabilmek için geçmiş bir rap deneyimine bile gerek yok.” cümleleri görülüyor.

Bu uygulama an itibariyle Android mobil işletim sistemi için sunulmadı. Fakat zaman içerisinde oraya geleceği de şüphesiz görünüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ses sanatçılarının sektörleri büyük zarara uğradı. Bu uygulama o sanatçılar için de bir umut olabilir gibi görünüyor. Peki sizce Facebook’un bu yeni BARS adlı uygulaması TikTok’un kullanım oranını etkileyecek mi?