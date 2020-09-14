Instagram, gönderilere link ekleme özelliğini ‘ücretli olarak’ sunabilir

Instagram, kullanıcıların paylaştığı gönderilere ‘tıklanabilir’ link eklemelerini mümkün kılacak bir patent başvurusu yaptı. Ama bir sorun var; bu özellik, ücretli olacak.

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Instagram, kullanıcıların gönderilerine herhangi bir dış bağlantı eklemelerine izin vermediğinden dolayı uzun süredir şikayetlerin hedefinde yer alıyor. Aslında takipçilerini başka bir yere yönlendirmek isteyen hesapların, çoğu durumda profil açıklamasını veya varsa hikayeleri tercih ettiğini biliyoruz. Ancak yine de paylaşımlara dış bağlantı ekleyememek, tartışmasız çok büyük bir sorun.

Instagram, tıklanabilen link eklemeyi ‘bir şartla’ mümkün kılabilir

Instagram ise, bu sorunu ortadan kaldırmak ve nihayet teknolojinin günümüzde insan hayatına getirdiği muazzam kolaylıklara bir açıdan daha ayak uydurmaya karar vermiş gibi görünüyor. Zira şirketin yaptığı bir patent başvurusu, kullanıcıların paylaştığı gönderiye tıklanabilir bağlantı eklemesini sağlayacağını gözler önüne sermiş durumda.

Ama Instagram, bunu yapabilmek için kullanıcılardan 2 dolarcık bir ücret istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin web sitesinde yer alan patent bilgilerinden anladığımız kadarıyla, söz konusu özelliğin hayata geçmesi durumunda Instagram, paylaşımına bağlantı eklemek isteyen kullanıcılara ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen bir açılır pencere gösterecek.

Sosyal medya devi, yeni sistemin çalışma prensibini patent başvurusunda şu ifadelerle tanımlıyor: “Çevrim içi sistem, alt yazının metin içeriğini bir adresi tanımlayan bir dizi bağlantı metni içerirse, çevrim içi sistem, gönderen kullanıcıdan bir bağlantı oluşturma karşılığında bir ücret ödemesini ister.”

Söz konusu sistemin hayata geçirilmesi durumunda, Instagram kullanıcıları yine her zaman olduğu gibi paylaşımlarına link eklemeye ücretsiz bir şekilde devam edebilecek; ancak bu linkin diğer kullanıcılar tarafından tıklanabilir olması için, paylaşan kişinin 2 dolar ödemesi gerekecek.

Bunun yalnızca bir patent başvurusu olduğu ve hayata geçirilmesinin kesin olmadığı unutulmamalı. Hayata geçirilse bile kullanıcılar, alternatif yöntemler varken Instagram’a 2 dolar ödemek istemeyebilir. Bu bağlamda şirketin yeni sistemi kullanıma sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Her ne kadar iş patent başvurusu noktasına kadar gelmiş olsa da, bu özellikle alakalı konuşmak için şu an çok erken.