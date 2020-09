Instagram, gönderilere link ekleme özelliğini ‘ücretli olarak’ sunabilir

Facebook, üniversite öğrencileri için özel olarak tasarladığı Kampüs adlı yeni servisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu servis, adından da tahmin edilebileceği üzere öğrencilerin platform içerisinde grupça vakit geçirebilmesini sağlıyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün, girişimcilik hayatına ilk olarak Thefacebook adlı sadece üniversite öğrencilerine özel bir sosyal ağ platformuyla başladığını tam olarak bilmiyorsanız bile, en azından kulak aşinalığınız vardır. Hatta bu süreci anlatan The Social Network (Sosyal Ağ) adlı bir film bile bulunuyor.

Bugünlerde Facebook’un bu anılarını yad etmek istediğini gösteren bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devi, “Köklerimize dönüyoruz.” diyerek üniversite öğrencilere özel olarak geliştirdiği ‘Facebook Kampüs’ adlı yeni platformunu resmen tanıttı. Basitçe anlatmak gerekirse Facebook Kampüs, birbirleriyle ortak noktası olan üniversitelilerin, kendilerince sanal bir grup kurarak burada bağlantı kurabilmelerini sağlıyor.

Facebook Kampüs ana sayfasının görünümü

Kampüs’e katılan öğrenciler, kendilerine özel olarak tasarlanan haber kaynağında paylaşım yapabiliyor ve yine Kampüs için tasarlanmış özel gruplara, etkinliklere ve sohbet odalarına katılabiliyor. Ayrıca şirket, Kampüs’e katılan öğrencilere ana Facebook profillerinden tamamen farklı olan ayrı bir profil sayfası da sunuyor. Bu bağlamda öğrencilerin Kampüs profillerinde ana dal, yan dal, sınıf, memleket ve mezuniyet yılı gibi üniversite bilgileri bulunacak.

Ek olarak Facebook Kampüs’e kayıt olmak için “.edu” uzantılı üniversite e-postası ve mezuniyet yılı bilgilerinin gerektiğini de ekleyelim. Yalnız Facebook, yeni servisini tüm dünyada kullanıma açmış değil. Şu an için sadece Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü ve New York Eyalet Üniversitesi gibi ABD ile sınırlı olan okullarda Facebook Kampüs servisi kullanılabiliyor.

Kampüs ne özellikler sunuyor?

Kampüs’ün üç temel ayrıcalığı var. Bunlardan ilki, Kampüs haber akışı. Burası, Facebook’u açtığımız zaman paylaşım yapabildiğimiz ve diğer gönderileri görebildiğimiz haber akışının ta kendisi; ama sadece öğrencilere özel. Burada öğrenciler, özel sınıflardan sohbet odalarına, okul gruplarından üniversite etkinliklerine kadar sadece kendilerini ilgilendiren güncellemeler görecek.

Facebook’un ‘Kampüs dizini’ olarak adlandırdığı bir diğer özellik, öğrencilere özel bir öneri algoritması sunuyor. Bu sistem içerisinde Facebook Kampüs, sizin sınıfınıza ve genel olarak eğitim durumunuza bağlı olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğü şeyler öneriyor.

Bir başka özellik ise, Sohbet odaları. Bu özellik sayesinde öğrenciler, birbirleriyle aralarında özel sohbet odaları oluşturarak iletişime geçebiliyor.