Bloomberg kaynaklarına göre Elon Musk, hisseleri 54,20 dolar değerinde olan Twitter’ı satın almak için orijinal anlaşmaya devam edecek. Salı günü (4) yayınlanan yeni bir raporda, çıkış noktası Tesla CEO’sunun satın almaya uymasının beklendiğini bildirdi.

Haber, Musk ile sosyal ağ arasında ABD’deki bir Delaware mahkemesinde görülecek davaya iki haftadan az bir süre kala geldi. Yönetici, Twitter’daki sahte hesapların ve spam’lerin gerçek miktarına ilişkin şüpheleri dile getirmiş, ayrıca platformun eski güvenlik şefi Peiter Zatko’nun şirketin süreçlerindeki güvenlik eksikliğine atıfta bulunan iddialarına yer vermişti.

Orijinal yayındaki kaynaklara göre, Musk’ın Twitter’a yazdığı bir mektupta satın almanın ileriye dönük olduğunu bildirdiği bildirildi. Sosyal ağın hisseleri, haberin yayınlanmasının ardından yüzde 18’e kadar yükseldi ve kısa süre sonra kapandı.

İçindekiler Milyarder teklifi

Milyarder teklifi

Twitter’ı satın almak için yapılan 44 milyar dolar değerindeki teklif bu yılın Nisan ayında Musk tarafından resmileştirildi. O dönemde milyarder, Twitter’ı özel bir şirket haline getireceğini, sosyal ağın daha fazla ifade özgürlüğüne sahip olması gerektiğini ve algoritmaların kamuya açık bir şekilde analiz edilebilmesi için kaynak kodunu açacağını söyledi.

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Eylül ayında şirketin hissedarları anlaşmayı onaylayarak Twitter’ın Musk’ın anlaşmayı sonuçlandırması için mahkemeye gitmesine izin verdi. Taraflar arasındaki duruşma, beş güne kadar sürecek bir süreç içinde 17 Ekim’de yapılacaktı.

Musk ve avukatları Musk’ı anlaşma konusunda Temmuz ayında bilgilendirmişti. Günler sonra Twitter, sahte hesap sayısıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek ve anlaşmaya uyulmasını talep ederek yönetici hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Kaynak: Bloomberg