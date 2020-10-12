Instagram istatistikler ve sponsorlu içerikler için yenilikler getiriyor

Instagram, platform içerisindeki istatistikler ve sponsorlu içerik paylaşan hesaplar için yepyeni özellikler üzerinde çalışıyor.

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Sosyal medya uygulamaları hakkında sızıntı haberleri paylaşan Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlandığı iki önemli yeniliği aktardı. Paluzzi’nin paylaşımlarına göre Instagram, istatistikler ve sponsorlu içerikler için işlevsellik odaklı özellikler sunmak üzere kolları sıvamış durumda.

Test aşamasında olan yenilikler:

Instagram istatistiklerine ’30 gün’ seçeneği

Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı ilk ekran görüntüsü, Instagram’daki profil istatistikleriyle alakalı. İstatistikler sayesinde Instagram kullanıcıları, son bir hafta içinde kaç takipçi kazandıklarını görebiliyor, erişebildikleri hesapların sayısını ve yüzdesini takip edebiliyor. Aynı zamanda paylaştığı içeriklerin de toplam etkileşim oranını, toplam takipçi sayılarını vb. her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyor.

Mevcut haliyle 7 güne kadar istatistikler görünebiliyor, ancak görünen o ki Instagram bu zaman dilimine 30 gün seçeneğini eklemek için çalışmalar yapıyor. Paluzzi, bahse konu özellik hakkında detaylı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa bakıldığında, istatistik sayfasının arayüzüne 30 gün seçeneği eklendiği açıkça belli oluyor.

Sponsorlu hesapların bilgilerine kolayca erişilebilecek

Paluzzi ayrıca Instagram hikayeler kısmında görünen sponsorlu içeriklerle alakalı da yapılmakta olan bir değişikliği gözler önüne serdi. Ekran görüntüsüne göre sosyal medya devi, sponsorlu içerik paylaşımlarında artık hesap hakkında çok kısa ama detaylı bilgiler veren kısa bir açıklama gösterecek.

Özellik hayata geçtiği zaman örneğin sponsorlu bir paylaşım gördünüz, o hesaba tıkladığınızda neyi hedeflediği, Instagram’a katılma tarihi ve konumu görünecek. Tüm bu özellikler şu an test aşamasında olup, ne zaman kullanıma sunulacağı kesin olarak bilinmiyor.