Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 serisi, ekran detaylarıyla görüntülendi!
Vivo X60 serisi, bu hafta pek çok sızıntı ile adını duyurdu. Cihazlar, 28 Aralık tarihinde bir lansman ile kullanıcılara tanıtılacak. Geçtiğimiz gün çıkan sızıntılarda, yeni serinin Zeiss ortaklığı ve ultra stabilizasyon teknolojisi ile geleceğini öğrenmiştik. Ayrıca telefonların Samsung‘un en yeni yonga seti olan Exynos 1080 ile geleceği de Geekbench‘te görüntülendi. Şimdi ise X60 serisinin ekran detayları ortaya çıktı.
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Vivo X60 serisi, hangi ekran özellikleri ile gelecek?
Digital Chat Station tarafından Weibo‘da yapılan paylaşımda Vivo X60 serisinin ekran özellikleri görüntülendi. Cihazlar 6,56 inçlik Samsung E3 OLED panel kullanacak. Ekranın ortasında kamera için bir delik bulunacak. Telefonların ekranı 120 Hz ekran tazeleme hızına ve 1080p+ çözünürlüğe sahip olacak. X60, düz bir ekran kullanırken X60 Pro ve X60 Pro Plus, kavisli bir ekran kullanacak. Cihazların birinci sınıf ve amiral gemisi düzeyinde ekranlarının olduğu görülüyor. Ekranların ekran/gövde oranı ise oldukça yüksek ve telefonun alt tarafında oldukça ince bir çerçeve olduğu söylenebilir.
Bazı spekülasyonlara göre X60, 7,3 mm inceliğinde olacak. Bu da onu 7,4 mm inceliğindeki iPhone 12 Mini‘den daha ince bir telefon haline getiriyor. Eğer sızıntılar doğru ise dünyanın en ince 5G akıllı telefonu X60 olacak. Vivo‘nun yeni telefon ailesi, şirketin yeni arayüzü olan OriginOS ile desteklenecek. 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Exynos 2100 işlemcisinin tanıtım tarihi belli oldu
Samsung, merakla beklenen yeni işlemcisi Exynos 2100 için ilk resmi duyuruyu yaptı ve tarihi verdi. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni işlemcisini yeni yılın başında tanıtacak.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği yonga seti ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, yaptığı paylaşımda “Yepyeni bir Exynos geliyor” ifadesine yer verdi ve yeni yonga setinin 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni işlemci ‘Exynos 2100’ adıyla piyasaya sürüleceği ifade edildi.
Samsung, bu zamana kadar Exynos yonga setlerinin Snapdragon yonga setlerine göre daha düşük performans göstermesi yüzünden tepki toplamıştı. Şirket, bu sebeple yepyeni bir mobil yonga seti geliştirmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Basına sızan bilgilere göre Samsung Exynos 2100 işlemcisi, Snapdragon 888 ve A14 Bionic gibi 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.
#Exynos_is_back
A whole new Exynos is coming.
January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru
— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020
Basına sızan bilgilere göre yeni işlemci, 1 + 3 + 4 çekirdek düzenini kullanacak. İşlemcide bir ARM X1 ana çekirdek (2,91 GHz), üç Cortex A78 performans çekirdeği (2,81 GHz) ve 4 Cortex A-55 çekirdeği (2,21 GHz) yer alacak. Yonga setinin grafik bölümündeyse Mali-G78 bulunacak.
Samsung’un yeni yonga seti, yine Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisinde boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknoloji devi, yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini bazı ülkelerde Snapdragon işlemcili halini, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede ise Exynos işlemcili haliyle satışa sunacak.
Akıllı Telefonlar
Moto G Play 2021 Google listelemesinde görüldü
Moto, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin popüler akıllı telefon ailesinden olan Moto G Play 2021, Google Play listelenmesinde görüntülendi.
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Motorola, bir dönemin efsane telefon markasıydı. Razr gibi unutulmaz telefonları sayesinde popülerleşen şirket, akıllı telefonların yükselişiyle rakiplerinin gerisinde kalan üreticilerden biri olmuştu. Çareyi piyasadan çekilmekte bulan Motorola, telefon departmanını 2012 yılında Google’a sattı. Bundan iki sene sonra da 2,91 milyar dolara Lenovo tarafından satın alınan Motorola, bu dönemden beri Moto markası altında, akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Bu dönemden beri şirket özellikle, uygun fiyatlı Moto G Play ve katlanabilir telefonları Razr 2020 kullanıcıların ilgisini çekiyor.
Moto G Play 2021
Google Play tarafından yapılan listelemede, ortaya çıkan bilgilerde Lenovo’nun son telefonu Moto G Play 2021, görüntülendi. Listelemede telefonun teknik özelliklerinin bir kısmı da ortaya çıktı. Sızan bilgiler şu şekilde; Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 720×1600 HD+ IPS ekran, 3 GB RAM gibi teknik özelliklere sahip. Bakıldığında teknik anlamda çok şey vaat etmeyen telefon, özellikle işlemci konusunda önceki yılın modelinin gerisinde kalıyor. Qualcomm Snapdragon 662 ile gelen önceki modelden sonra şirketin, neden daha güçsüz bir işlemci tercih ettiği bilinmiyor. Sızan fotoğrafta tasarım konusunda da bilgi sahibi olduğumuz telefonun detayları bilinmese de damla çentikli bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor.
Çinli üreticiler önde
Fiyat bilgisi ya da çıkış tarihi elimizde bulunmayan Moto G Play, giriş seviyesi uygun fiyat arayan tüketiciler için düşünülmüş gibi gözüküyor. Özellikle Çinli rakiplerine karşı şirke tin işi oldukça zor gibi. Çünkü Xiaomi, Redmi, Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri agresif fiyat politikalarıyla, rakiplerine göre oldukça avantajlı. O fiyat segmentinde, mümkün olan en tepe özellikleri sunan bu telefonlar, genel anlamda tüketicilerin daima ilk tercihi oluyor. Bakalım Lenovo Moto, son telefonuyla pazardaki rakiplerine göre başarılı olabilecek ve beklenilen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?
Konuyla ilgili gelişmeler ve güncellemeler için takipte kalın…
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