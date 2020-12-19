Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!

Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.

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Instagram ProRAW desteği nedir?

Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.

Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.

ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.

Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.