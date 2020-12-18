Snapdragon 888 Geekbench 5 sonuçları görüntülendi, A14’ün gerisinde

Qualcomm bugün, 2021’de piyasaya sürülecek ve amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacak Snapdragon 888 yongası için kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Yeni Snapdragon işlemcisi, iPhone 12 modellerindeki A14 yongasına ve hatta iPhone 11’deki A13’e bile yetişemedi.

AnandTech, Qualcomm işlemcilerine benchmark uyguladı ve sonuçları Apple cihazlarıyla karşılaştırdı. iPhone Geekbench 5 ve GFXBench testlerinde galip geldi.

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Yarışın galibi bir kez daha Apple çipleri

Snapdragon 888 yongası tek çekirdek testlerinde 1,135 puan ve çoklu çekirdek testlerinde 3,794 puan alırken, A14 yongalı iPhone 12 Pro tek çekirdekte 1,603 puan ve çoklu çekirdekte 4,187 puan almayı başardı.

GPU performansına gelindiğinde ise, GFXBench testinde Samsung, ‌iPhone 12 Pro‌’nun 102.24 puanına kıyasla 86 puanda kaldı. Çipin güç tüketim performansı henüz bilinmediğinden sürdürülebilir performans hakkında bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Ancak AnandTech, eğer güç tüketimi rekabetçi ise Snapdragon 888’in nihayetinde iPhone karşısında kazanabileceğine inanıyor.

Snapdragon 888, iPhone’larda kullanılan A13 veya A14 çiplerini yüksek performans test puanlarında yakalayabilecek gibi görünmesede, sürdürülebilir performans biraz da çipin güç tüketimine bağlı olacaktır.

Snapdragon 888 yongası, Apple’ın A13 veya A14 yongası seviyesinde performans göstermiyor, ancak mevcut amiral gemisi Android akıllı telefonlarda kullanılan önceki nesil Snapdragon yongalarına göre önemli bir gelişme sağlamış durumda. CPU performansı %25 ve GPU performansı da %35 artmış.

Bu kriterler Qualcomm tarafından sağlandığından ve bağımsız olarak elde edilmediğinden, Qualcomm’un verdiği sayılarının doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Ancak site, testlerin gerçek ve ticari olarak piyasaya sürülecek cihazlarda “yeniden tekrar edileceğini” söylüyor.