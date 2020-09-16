Sosyal Medya
Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteği getirdi!
Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteğini bugünden itibaren sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik, Facebook tarafından bir süredir erişilebilirliği artırmak adına yapılan çalışmaların yeni bir parçası.
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Facebook, bir süredir ana uygulamasında videolar için sunduğu otomatik alt yazı desteği sayesinde erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Şimdi de şirket, bu desteği sahibi olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmek için kolları sıvadı. Instagram, YouTube benzeri video yükleme servisi IGTV için otomatik alt yazı desteğini dünya çapında sunmaya başlıyor.
Instagram IGTV için otomatik alt yazı desteği
Instagram’ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Vishal Shah, IGTV için sunulan yapay zeka destekli otomatik alt yazının nasıl çalıştığıyla alakalı birtakım bilgiler verdi. Vishal Shah’ın paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Instagram kullanıcıları, artık bir IGTV videosu yükledikten sonra alt yazı ayarlarına gidip otomatik alt yazı oluşturma seçeneğini aktif edebilecek. Alt yazılar şu an 16 dili destekliyor, önümüzdeki süreçte bu destek daha fazla dil ile genişletilecek.
As more people use the captions, the AI will learn and we expect the quality to continue to improve.
Captions will be available in 16 languages at launch – it’s a start, and we’re working to expand to more surfaces and countries.
— Vishal Shah (@vishalshahis) September 15, 2020
Instagram, videodaki sesleri metne dökebilmek için Facebook’un da duyurduğu yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Aslında yapay zeka tarafından oluşturulan metinler videodaki sesin netliğine göre iyi veya kötü olacağı için, ilk başta pek kullanışlı olmayabilir. Ancak Vishal Shah, IGTV’nin yapay zekasının zamanla kendisini geliştirme yeteneğine de sahip olduğu için bu sorunların ileride çözüleceğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu anda dünya çapında, toplam nüfusun %5′ten fazlasını oluşturan 466 milyon işitme engelli insan var. Bu nüfusun 2050′ye kadar da 900 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. İşte bundan dolayı Facebook, erişilebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.
Instagram ve Facebook’un erişilebilirliği artırmak amacıyla yaptığı bu çalışmalar, her ne kadar %100 kalitede düzgün ve stabil çalışmayacak olsa da, yine de özellikle yapay zekanın bu alanda kullanılması, beraberinde teknolojinin insan hayatındaki önemini çok daha fazla artıracak.
Sosyal Medya
Facebook Messenger, ortaklaşa video izleme desteğine kavuştu
Facebook Messenger uygulaması için bugün yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcıların birbirleriyle ortaklaşa video izleyebilmelerini mümkün kılıyor.
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Facebook, uzun süredir ana uygulamasında kullanıcıların birbirleriyle eş zamanlı olarak beraber video izlemelerini mümkün kılıyor. Bugün ise şirket, bu özelliği mesajlaşma platformu Facebook Messenger için de kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Messenger’a gelen Watch Together (Birlikte İzle) özelliği sayesinde arkadaşlarınızla hem görüntülü görüşebilir, hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch’tan video izleyebilirsiniz.
Facebook Messenger Birlikte İzle özelliği böyle görünüyor
Facebook Messenger’ın Android ve iOS uygulamasında aynı anda kullanıma sunulan Birlikte İzle özelliğine, bir video görüşmesi veya Messenger odasındayken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebilirsiniz. Akabinde Facebook’un önerdiği videoları veya belirli kategoriler üzerinden kendi seçtiğiniz videoları izleyebilirsiniz.
Ayrıca bu özelliğin en güzel tarafı, sadece 2 kişiyle sınırlı kalmaması. Messenger, Birlikte İzle özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar; Messenger odasında ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı veriyor.
Facebook, şu anda Messenger’da günlük 150 milyon görüntülü görüşme yapıldığını ve insanların birbirlerine günde 200 milyon video gönderdiklerini söyledi. Daha önce Messenger’dan sorumlu bir başka yetkili de platformun giderek daha görsel hale geldiğini ve çok hızlı büyümeye devam ettiğini söylemişti.
Tüm bu büyümeler çerçevesinde şirket, platformunu kullanıcılar için çok daha eğlenceli hale getirmek için yoğun çalışıyor. Yeni Birlikte İzle özelliği de, işte bu çalışmaların son meyvesi.
Haber
TikTok satışına bir engel daha!
Çin’de yeni yayınlanan teknoloji ihracatı yasakları nedeniyle TikTok, Amerikalı şirketlere satılamayacak gibi görünüyor. ByteDance kurucu başkanı Zhang Yiming, olası en iyi çözüm yolu üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.
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TikTok için haberler pek iyi değil
Amerika Birleşik Devletleri’nde başı belada olan bir diğer Çinli şirket ByteDance, dev sosyal medya platformunun Amerikalı şirketlere satılmasıyla gündemdeydi. ABD’de 100 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla TikTok’a talip olan Oracle ve Microsoft için üzücü haberler var. CGTN tarafından aktarılan habere göre ByteDance, Amerikalı şirketlere TikTok’un satışını yeni ihracat yasakları nedeniyle gerçekleştiremeyecek.
Teknoloji ihracatı düzenlemesi engel teşkil ediyor
Oracle ile ByteDance, TikTok satışıyla ilgili olarak karmaşık bir teknoloji ve kuruluş ortaklığı görüşmesi içerisindeydi. Microsoft tarafı da ByteDance ile olası çözüm ve iş ortaklıklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Ancak CGTN’den gelen haberlere göre Çin, yeni yayınladığı ihracat yasaklarıyla beraber hükümet tarafından lisans alınmaksızın teknoloji satışı yapmasının önüne geçiyor. Bu şekilde Çin Hükümeti, TikTok’un ABD meşeili firmalara satılmasını engellemiş durumda.
TikTok satışı gerçekleşemeyebilir
Uzmanlara göre ByteDance tarafında bulunan ‘veri analizi bazlı kişiselleştirilmiş veri aktarım’ ile ‘yapay zeka etkilişimli arayüz’ teknolojileri, ihracata yasaklı ürünler listesinde bulunuyor. Bu bağlamda raporlara göre ByteDance satış gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, iş ortakları ve çalışanlar için en iyi çözüm yolunu bulmaya çalıştıklarını ifade den ByteDance’in kurucu başkanı Zhang Yiming ise satış hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
Sosyal Medya
Instagram, gönderilere link ekleme özelliğini ‘ücretli olarak’ sunabilir
Instagram, kullanıcıların paylaştığı gönderilere ‘tıklanabilir’ link eklemelerini mümkün kılacak bir patent başvurusu yaptı. Ama bir sorun var; bu özellik, ücretli olacak.
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Instagram, kullanıcıların gönderilerine herhangi bir dış bağlantı eklemelerine izin vermediğinden dolayı uzun süredir şikayetlerin hedefinde yer alıyor. Aslında takipçilerini başka bir yere yönlendirmek isteyen hesapların, çoğu durumda profil açıklamasını veya varsa hikayeleri tercih ettiğini biliyoruz. Ancak yine de paylaşımlara dış bağlantı ekleyememek, tartışmasız çok büyük bir sorun.
Instagram, tıklanabilen link eklemeyi ‘bir şartla’ mümkün kılabilir
Instagram ise, bu sorunu ortadan kaldırmak ve nihayet teknolojinin günümüzde insan hayatına getirdiği muazzam kolaylıklara bir açıdan daha ayak uydurmaya karar vermiş gibi görünüyor. Zira şirketin yaptığı bir patent başvurusu, kullanıcıların paylaştığı gönderiye tıklanabilir bağlantı eklemesini sağlayacağını gözler önüne sermiş durumda.
Ama Instagram, bunu yapabilmek için kullanıcılardan 2 dolarcık bir ücret istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin web sitesinde yer alan patent bilgilerinden anladığımız kadarıyla, söz konusu özelliğin hayata geçmesi durumunda Instagram, paylaşımına bağlantı eklemek isteyen kullanıcılara ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen bir açılır pencere gösterecek.
Sosyal medya devi, yeni sistemin çalışma prensibini patent başvurusunda şu ifadelerle tanımlıyor: “Çevrim içi sistem, alt yazının metin içeriğini bir adresi tanımlayan bir dizi bağlantı metni içerirse, çevrim içi sistem, gönderen kullanıcıdan bir bağlantı oluşturma karşılığında bir ücret ödemesini ister.”
Söz konusu sistemin hayata geçirilmesi durumunda, Instagram kullanıcıları yine her zaman olduğu gibi paylaşımlarına link eklemeye ücretsiz bir şekilde devam edebilecek; ancak bu linkin diğer kullanıcılar tarafından tıklanabilir olması için, paylaşan kişinin 2 dolar ödemesi gerekecek.
Bunun yalnızca bir patent başvurusu olduğu ve hayata geçirilmesinin kesin olmadığı unutulmamalı. Hayata geçirilse bile kullanıcılar, alternatif yöntemler varken Instagram’a 2 dolar ödemek istemeyebilir. Bu bağlamda şirketin yeni sistemi kullanıma sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Her ne kadar iş patent başvurusu noktasına kadar gelmiş olsa da, bu özellikle alakalı konuşmak için şu an çok erken.