Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteği getirdi!

Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteğini bugünden itibaren sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik, Facebook tarafından bir süredir erişilebilirliği artırmak adına yapılan çalışmaların yeni bir parçası.

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Facebook, bir süredir ana uygulamasında videolar için sunduğu otomatik alt yazı desteği sayesinde erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Şimdi de şirket, bu desteği sahibi olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmek için kolları sıvadı. Instagram, YouTube benzeri video yükleme servisi IGTV için otomatik alt yazı desteğini dünya çapında sunmaya başlıyor.

Instagram IGTV için otomatik alt yazı desteği

Instagram’ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Vishal Shah, IGTV için sunulan yapay zeka destekli otomatik alt yazının nasıl çalıştığıyla alakalı birtakım bilgiler verdi. Vishal Shah’ın paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Instagram kullanıcıları, artık bir IGTV videosu yükledikten sonra alt yazı ayarlarına gidip otomatik alt yazı oluşturma seçeneğini aktif edebilecek. Alt yazılar şu an 16 dili destekliyor, önümüzdeki süreçte bu destek daha fazla dil ile genişletilecek.

As more people use the captions, the AI will learn and we expect the quality to continue to improve. Captions will be available in 16 languages at launch – it’s a start, and we’re working to expand to more surfaces and countries. — Vishal Shah (@vishalshahis) September 15, 2020

Instagram, videodaki sesleri metne dökebilmek için Facebook’un da duyurduğu yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Aslında yapay zeka tarafından oluşturulan metinler videodaki sesin netliğine göre iyi veya kötü olacağı için, ilk başta pek kullanışlı olmayabilir. Ancak Vishal Shah, IGTV’nin yapay zekasının zamanla kendisini geliştirme yeteneğine de sahip olduğu için bu sorunların ileride çözüleceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu anda dünya çapında, toplam nüfusun %5′ten fazlasını oluşturan 466 milyon işitme engelli insan var. Bu nüfusun 2050′ye kadar da 900 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. İşte bundan dolayı Facebook, erişilebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.

Instagram ve Facebook’un erişilebilirliği artırmak amacıyla yaptığı bu çalışmalar, her ne kadar %100 kalitede düzgün ve stabil çalışmayacak olsa da, yine de özellikle yapay zekanın bu alanda kullanılması, beraberinde teknolojinin insan hayatındaki önemini çok daha fazla artıracak.