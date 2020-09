Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteği getirdi!

Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteğini bugünden itibaren sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik, Facebook tarafından bir süredir erişilebilirliği artırmak adına yapılan çalışmaların yeni bir parçası.

Facebook, bir süredir ana uygulamasında videolar için sunduğu otomatik alt yazı desteği sayesinde erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Şimdi de şirket, bu desteği sahibi olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmek için kolları sıvadı. Instagram, YouTube benzeri video yükleme servisi IGTV için otomatik alt yazı desteğini dünya çapında sunmaya başlıyor.

Instagram’ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Vishal Shah, IGTV için sunulan yapay zeka destekli otomatik alt yazının nasıl çalıştığıyla alakalı birtakım bilgiler verdi. Vishal Shah’ın paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Instagram kullanıcıları, artık bir IGTV videosu yükledikten sonra alt yazı ayarlarına gidip otomatik alt yazı oluşturma seçeneğini aktif edebilecek. Alt yazılar şu an 16 dili destekliyor, önümüzdeki süreçte bu destek daha fazla dil ile genişletilecek.

As more people use the captions, the AI will learn and we expect the quality to continue to improve.

Captions will be available in 16 languages at launch – it’s a start, and we’re working to expand to more surfaces and countries.

— Vishal Shah (@vishalshahis) September 15, 2020