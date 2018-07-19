Instagram hikayelerinde Facebook tepkileri test edilmeye başlandı!

Instagram, Facebook’un gönderilerinde ve yorumlarında yer alan tepkiler kısmını hikayelerinde test etmeye başladı. Artık kullanıcılar gördükleri hikayelerde Facebook’taki tepkiler özelliğini kullanabilecek.

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Instagram hikayelerinde tepkiler özelliğini nasıl kullanabiliriz ?

Hikayelerde tepkiler özelliğini kullanmak oldukça basit. Karşınıza çıkan hikayenin sol alt tarafında gülen yüz emojisi bulunuyor. Emojiye tıklayarak altı farklı tepkilerden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emoji sol alt tarafta görünür. Örnek olması açısından aşağıdaki resimlere akabilirsiniz.

Yeni gelen bu özellik henüz test aşamasında ancak bu özelliği birçok kullanıcı test ediyor. Eğer sizde hikayelerdeki tepki özelliğini test etmek istiyorsanız uygulamanızı kendi marketinizden v54.0.0.14.82 sürümüne güncelleyerek bu özelliği test edebilirsiniz.