Instagram için görüntülü sohbet ve Spotify’dan şarkı paylaşma özelliği!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen Facebook‘un elindeki Instagram, iki yeniliği ile de karşımıza çıkıyor.

Instagram Hikayeleri’nde Spotify’dan şarkı paylaşma

İlk olarak hikayelerinde müzik paylaşımının çok olduğunu her zaman görmekteyiz. Hatta birçok kişi Spotify üzerinden ekran görüntüsü alarak “Aha bunu dinliyorum” demeyi çok seviyor. Bunun farkında olan firma, Spotify ile birlikteliğe giderek bu servisi de hayata geçirdi. Artık eğer Spotify üzerinden dinlediğiniz bir şarkıyı paylaşmak isterseniz Spotify’daki şarkı paylaşma bölümünden Instagram Hikayeler kısmına tıklayarak rahatlıkla şarkınızı albüm kapağı ile beraber paylaşabilirsiniz. Hatta söz konusu şarkı paylaşıldığı zaman bu hikayeyi görenler için de Spotify’dan dinle butonu çıkıyor olacak.

Instagram’da görüntülü görüşme devri



Profil paylaşımlarında ve hikayelerde video ve canlı yayınlara izin veren uygulama, şimdi de görüntülü görüşme devrini başlattı. Artık gerek iki kişi karşılıklı gerekse grup olarak dört kişiye kadar görüntülü sohbet edebileceksiniz. Sohbeti başlatmak için tek bir kişi ile yapmak istiyorsanız, sohbet sayfasını açarak sağ üstte bulunan kamera butonuna dokunmanız yeterli. Grup görüşmesi için ise ana sayfadaki uçak ikonuna tıklayarak +’ya bastıktan sonra sohbeti yapacağınız kişileri seçmeniz yeterli olacak. Giden isteği kabul edenler ise anında görüşmeye katılmış olacaklar.