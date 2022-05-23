Instagram, bazı yeni görsel unsurlar ekleyerek marka kimliğini tazeliyor. Yeni bir yazı tipi, renkler, logo ve diğer marka öğelerini içeriyor. Görsel yenileme, şirketin topluluğu için daha sürükleyici bir deneyim yaratmasına yardımcı olacak.

Instagram’a göre, görsel yeniden tasarım aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

Degrade, aydınlatılmış ve canlı hissettirmek ve keşif anlarına işaret etmek için canlı renklerle yeniden tasarlandı.

Yeni yazı tipimiz Instagram Sans, mirasımız göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve birden fazla global komut dosyası içeriyor.

Yeni düzen ve tasarım sistemimiz içerik odaklıdır ve yaratıcılığı, basitliği ve kendini ifade etmeyi över.

Instagram, aydınlatılmış ve canlı hissettirmek için “yenilikçi bir 3D modelleme süreci” kullanarak yeni canlı gradyanı yarattığını söylüyor.

Logonun yanı sıra Instagram Sans adında yeni bir yazı tipi de var. Sosyal medya şirketi, reklam panolarında, web sitesinde ve mobil uygulamalarında yeni yazı tipini kullanacak. Yeni yazı tipi, grotesk ve geometrik stillerin çağdaş bir remiksidir. Instagram Sans Regular’a ek olarak, Bold, Light, Medium, Condensed ve Condensed Bold da var.

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Yazı tipi yalnızca İngilizce olarak mevcut değil, aynı zamanda Arapça, Tayca ve Japonca gibi küresel komut dosyalarını da içeriyor. Buraya tıklayarak yeni yazı tipiyle oynayabilirsiniz.

Yeni Instagram logosunu, web sitesi ve mobil uygulamaları da dahil olmak üzere birçok yerde çalışırken görebilirsiniz. Instagram Sans’ı Instagram Hikayeler’deki Konum etiketi gibi yerlerde de bulabilirsiniz.