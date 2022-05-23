Corsair, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun oynamaya adanmış aksesuarlarıyla tanınıyor. Üretici Origin’in 2019’da devralınmasından sonra, Amerikan markası oyun dizüstü bilgisayar sektörüne giriyor. Sunulan ilk model Voyager a1600 ve çok çekici görünüyor.

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Teknik özellikleri kadar tasarımıyla da baştan çıkarmak isteyen 16 inçlik bir oyun bilgisayarıdır. Teknik özelliklerle ilgili olarak, çok umut verici bir şeyimiz var. PC, 240 Hz yenileme hızına sahip 2560 x 1600 piksel tanımlı 16 inçlik bir panel, Ryzen 7 6800HS veya Ryzen 9 6900HS işlemci, Radeon 6800M GPU, en fazla 64 GB RAM ve 2 TB SDD barındırıyor. Ek olarak Corsair, Intel veya Nvidia GPU sürümü sunulmayacağı için burada AMD seçimini yaptı.

İçindekiler İşte kaşınızda Corsair Voyager a1600

İşte kaşınızda Corsair Voyager a1600

Ancak PC’nin özelliği aslında Touch Bar‘da. Bunlar, ana klavyenin üzerinde çalışan bir dokunmatik ekrana yerleştirilmiş S1 ile S10 arasında değişen işlev tuşlarıdır. Bu nedenle mevcut anahtarların yerini almazlar ve kullanıcının isteklerine göre tamamen özelleştirilebilirler.

Yayıncılara özel Valve yazılımı olan Elgato Stream Deck entegre yazılımı ile uyumludurlar. İkincisi bu nedenle doğrudan bu düğmeler aracılığıyla kolayca yönetebilir. Pastanın üzerine krema: Bu çubuğa bilgisayar kapalıyken bile erişilebilir. Bir yayıncı oynamak için bir ekran ve harici cihazlar bağladığında kullanışlıdır.

Voyager a1600, Haziran ayından itibaren sürüme bağlı olarak 2700 veya 3000 dolara satışa sunulacak. Corsair’in ilk oyuncu bilgisayarını beğendiniz mi? Yorumlar kısmından bize fikrinizi paylaşın.