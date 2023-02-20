Mark Zuckerberg, gelecek vaat eden içerik oluşturucuların varlıklarını büyütmelerine ve topluluklarını daha hızlı oluşturmalarına yardımcı olacak bir abonelik paketi olan Meta Verified ile karşımıza çıktı. Meta da Twitter gibi ücretli bir üyelik sistemi sunacak. Peki, bu üyelik nasıl olacak?

Yeni bir abonelik paketi, içerik oluşturucuların bir varlık oluşturmasını ve topluluklarını Instagram veya Facebook’ta oluşturmasını kolaylaştıracak. İçerik oluşturucular, görünürlüğü ve erişimi artırmak için doğrulama ve hesap desteğine daha geniş erişimin yanı sıra daha fazla özellik de kullanıma sunulacak.

Meta Verified ile sunulacak avantajlar;

Doğrulama – kimliğinizi bir resmi kimlikle doğrulayın.

Koruma – büyüyen kitleleri hedefleyen taklitçilerin proaktif izlenmesi.

Yardım – yaygın hesap sorunları için gerçek bir kişiye erişim.

Görünürlük – arama, yorumlar ve öneriler gibi platformun bazı alanlarında öne çıkan.

Özellikler – kendinizi ifade etmenin özel yolları.

Meta, birisi başvuru yapmadan önce, sırasında ve sonrasında bir dizi kontrol duyurdu. Bunlar;

Başvuru sahiplerinin hak kazanabilmeleri için asgari faaliyet şartları ve en az 18 yaşında olmaları da dahil olmak üzere belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.

Başvurdukları Facebook veya Instagram hesabının profil adı ve fotoğrafıyla eşleşen bir resmi kimlik gönderin.

Aboneliklere hesap kimliğine bürünme için proaktif izleme ekleyin.

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Meta, doğrulama gereksinimlerindeki değişiklikleri duyurdu. Özgünlük ve notability gibi önceki gereksinimlere göre zaten doğrulanmış mevcut hesaplar etkilenmeyecek. Uzun vadede, içerik oluşturucular, işletmeler ve toplulukları dahil herkes için değerli olacak bir abonelik teklifi oluşturmak istiyorlar.

Bu hedefin bir parçası olarak, doğrulamaya erişimi genişletiyorlar ve daha fazla kişinin otantik hesaplarla etkileşime girdiklerine güvenmelerine izin veriyorlar.

Doğrulanmış rozetlere sahip mevcut hesaplar etkilenmeden kalacaktır.

Meta, herkese fayda sağlayacak yeni bir abonelik teklifi oluşturuyor.

Daha fazla güven sağlamak için doğrulama erişimi genişletiliyor.

Bu özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda’daki insanlar Instagram veya Facebook üzerinden doğrudan Meta Doğrulanmış abonelik satın alabilirler. Meta, Meta Verified’ın yakında daha fazla ülkeye sunulacağını duyurdu. Aylık 11.99 dolar olan bu üyelik sistemi bakalım Türkiye’ye ne zaman ve kaç TL’den gelecek?