Instagram Facebook’a mı dönüşüyor?

Instagram ve Facebook, kullanım amacı olarak farklı uygulamalar şeklinde piyasaya çıksa da bugün 2 uygulama birbirine oldukça benziyor. Instagram uygulama amacı ve varoluşu gereği Facebook uygulamasından bağımsız bir uygulama. Son 8 yılda, farklı özellikler sunarak Facebook’tan ayrıldığını görüyorduk. 2020 yılına geldiğimizde artık bu ayrılmanın bittiğini ve iki uygulamanın birbirine oldukça benzediğini görüyoruz.

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Instagram kopya bir uygulama haline mi geliyor?

Sosyal medya uygulamaları, daha fazla vakit harcamanızı sağlamak için bir dizi yeni özellik tanıtmaya devam ediyorlar. Uygulamalar artık kendi kullanım amaçları dışındaki özellikler rakiplerinde bulunsa da tanıtmaktan geri kalmıyorlar. Snapchat uygulamasında gördüğümüz hikaye özelliği Instagram’a gelmişti. Yakın zamanda Twitter’da benzer hikaye özelliğini tanıtmıştı.

Bugün geldiğimiz noktada Instagram, Facebook ve WhatsApp en popüler 5 uygulama arasında yer alıyor. Aktif kullanıcı sayısı ve her geçen gün artan kullanıcı sayıları göz önüne alındığında günlük 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyorlar. Bu 3 uygulamanın aynı patrona hizmet ettiğini söylemeden geçmeyelim. 3 farklı markanın aynı kişi tarafından yönetilmesi bazen özelliklerin birbirine karışmasına neden oluyor gibi görünüyor.

Yakın zamanda Facebook Messenger Instagram DM’lerine entegre edildi. Instagram’ın klasik fotoğraf beslemesinde bir değişiklik yapıldı. Artık sonsuz bir önerilen gönderi satırı size gösteriliyor. Algoritma sizin hangi gönderiler üzerinde daha fazla vakit harcadığınızı hesaplıyor. Buna göre size öneriler sunuyor. Elbette tüm amaç uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz ve başka bir uygulamaya geçmemeniz. Çünkü Facebook’ta ne buluyorsanız aslında Instagram zaten size bunları sunuyor. WhatsApp uygulamasına geçtiyseniz ve hikaye izlemek istiyorsanız hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. Durumlar sekmesinde istemediğiniz kadar hikaye bulmanız mümkün.

Tüm bu kopya özelliklere rağmen markalar ve etkileşim ihtiyacı olan insanlar için en popüler uygulamaların başında Instagram geliyor. Marka hikayeler özelliğiyle Snapchat’i alt ettiği gibi Reels içerikleriyle de TikTok uygulamasına karşı savaş açmış durumda.

2020 yılının sonlarına geldiğimizde artık diğerlerinden farklı bir özellik sunduğunu söylememizin zor olduğu Instagram uygulaması popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine her geçen gün yeni özellikler tanıtıyor ve kullanıcı sayısında artış yaşanıyor. Çok yakında yeni bir sosyal medya uygulaması popüler olursa, muhtemelen markanın ya satın alındığını ya da ondaki spesifik özelliklerin Instagram’a geçtiğini görebiliriz.

Kaynak: Verge