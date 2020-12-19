Genel
Instagram Facebook’a mı dönüşüyor?
Instagram ve Facebook, kullanım amacı olarak farklı uygulamalar şeklinde piyasaya çıksa da bugün 2 uygulama birbirine oldukça benziyor. Instagram uygulama amacı ve varoluşu gereği Facebook uygulamasından bağımsız bir uygulama. Son 8 yılda, farklı özellikler sunarak Facebook’tan ayrıldığını görüyorduk. 2020 yılına geldiğimizde artık bu ayrılmanın bittiğini ve iki uygulamanın birbirine oldukça benzediğini görüyoruz.
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Instagram kopya bir uygulama haline mi geliyor?
Sosyal medya uygulamaları, daha fazla vakit harcamanızı sağlamak için bir dizi yeni özellik tanıtmaya devam ediyorlar. Uygulamalar artık kendi kullanım amaçları dışındaki özellikler rakiplerinde bulunsa da tanıtmaktan geri kalmıyorlar. Snapchat uygulamasında gördüğümüz hikaye özelliği Instagram’a gelmişti. Yakın zamanda Twitter’da benzer hikaye özelliğini tanıtmıştı.
Bugün geldiğimiz noktada Instagram, Facebook ve WhatsApp en popüler 5 uygulama arasında yer alıyor. Aktif kullanıcı sayısı ve her geçen gün artan kullanıcı sayıları göz önüne alındığında günlük 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyorlar. Bu 3 uygulamanın aynı patrona hizmet ettiğini söylemeden geçmeyelim. 3 farklı markanın aynı kişi tarafından yönetilmesi bazen özelliklerin birbirine karışmasına neden oluyor gibi görünüyor.
Yakın zamanda Facebook Messenger Instagram DM’lerine entegre edildi. Instagram’ın klasik fotoğraf beslemesinde bir değişiklik yapıldı. Artık sonsuz bir önerilen gönderi satırı size gösteriliyor. Algoritma sizin hangi gönderiler üzerinde daha fazla vakit harcadığınızı hesaplıyor. Buna göre size öneriler sunuyor. Elbette tüm amaç uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz ve başka bir uygulamaya geçmemeniz. Çünkü Facebook’ta ne buluyorsanız aslında Instagram zaten size bunları sunuyor. WhatsApp uygulamasına geçtiyseniz ve hikaye izlemek istiyorsanız hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. Durumlar sekmesinde istemediğiniz kadar hikaye bulmanız mümkün.
Tüm bu kopya özelliklere rağmen markalar ve etkileşim ihtiyacı olan insanlar için en popüler uygulamaların başında Instagram geliyor. Marka hikayeler özelliğiyle Snapchat’i alt ettiği gibi Reels içerikleriyle de TikTok uygulamasına karşı savaş açmış durumda.
2020 yılının sonlarına geldiğimizde artık diğerlerinden farklı bir özellik sunduğunu söylememizin zor olduğu Instagram uygulaması popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine her geçen gün yeni özellikler tanıtıyor ve kullanıcı sayısında artış yaşanıyor. Çok yakında yeni bir sosyal medya uygulaması popüler olursa, muhtemelen markanın ya satın alındığını ya da ondaki spesifik özelliklerin Instagram’a geçtiğini görebiliriz.
Kaynak: Verge
Genel
MIUI 12.5, yıl sonuna kadar kullanıma sunulmuş olacak!
Merakla beklenen yeni MIUI 13 öncesinde gelecek olan MIUI 12.5, resmi ağızdan onay aldı. MIUI 12 ‘den 13 versiyonuna geçiş olarak tanımlanan ara sürüm ile beraber şirket, bazı ufak değişiklikleri ve iyileştirmeleri kullanıcılarına kısa süre içerisinde sunmuş olacak.
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2010 yazında ortaya çıkan özelleştirilmiş ara yüz tasarımlarını halen daha geliştirerek cihazlarında kullanmaya devam eden Xiaomi, geçtiğimiz günlerde cihazlarına yeni bir MIUI sürümü sunacağını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre ise resmi taraflar, MIUI 13’ten önce gelecek olan 12.5 versiyonunun dağıtımıyla alakalı tarihi de paylaştı.
Ara sürüm, geliştirme ve iyileştirmelerle geliyor
Halihazırda Xiaomi ve Redmi cihazlar tarafından kullanılan özelleştirilmiş arayüz, MIUI 13’ten önce birtakım değişiklikler geçirecek. Geçiş sürümü olarak adlandırılan ‘x.5’ versiyonlarında genellikle majör değişiklikler yapmaktan kaçınan Çinli şirket, cihazları MIUI 13’e hazırlayacak. 12.5 sürümüyle beraber cihazların ara yüzlerinde bazı geliştirmeler yapacak. Güç butonu menüsünden ses ve multimedya kontrolleri alanına, yeni kamera arayüzünden uygulamaların geçiş ve açılış animasyonlarına kadar pek çok noktada kullanıcıların karşısına çıkacak değişiklikler, MIUI 12.5 ile kullanıma sunulabilir. Bir diğer iddia ise bazı cihazların MIUI 12.5 versiyonu ile Android 11 güncellemesini de almaya başlayacağı yönünde. Ancak bu cihazların hangileri olacağı ise şimdilik muallak.
Yıl sonuna kadar MIUI 12.5 dağıtımı başlamış olacak
Şirketin Yazılım tarafından sorumlu olan Jin Fan, MIUI 12.5 sürümünün ne zaman geleceğiyle alakalı açıklamarda bulundu. GizChina’da yer alan habere göre Jin Fan, geçiş sürümünün kısa sürede kullanıma sunulacağını hatta bunun yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan bir diğer açıklama ise kullanıcıları, çok güzel gelişmelerin beklediği yönünde.
2021 yılında gelmesi beklenen MIUI 13 sürümünden önce birçok cihaza dağıtılacak olan MIUI 12.5, bazı cihazlar için kullanıma sunulmayabilir. Ancak bunun birtakım iç aksaklık ve proje mühendisleriyle alakalı sorunlardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Muhtemele olasılıkla MIUI 12.5 sürümünün geç geleceği modeller ise Redmi 10X, Redmi 10X Pro ve Redmi K30 Extreme Commemorative Edition şeklinde listeleniyor. Droid Tools tarafından paylaşılan listeye göre ise ara sürüm güncellemesi alacak cihazlar ise şöyle:
MIUI 12.5 güncellemesi alması beklenen modeller
- Redmi 7A
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual / Pro
- Redmi 8
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9
- Redmi 9 (Hindistan)
- Redmi 9 Prime
- Redmi 10X 4g
- Redmi 10X 5g
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro (Hindistan)
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 4G (Çin)
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Ultra
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Racing Edition
- Redmi K30I 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Poco F1
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Poco M2 Pro
- Poco M2
- Poco C3
- Poco M3
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Under Display Edition
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Mi 9
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9 Explorer Edition
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi CC9E
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi 10t
- Mi 10T Pro
- Mi 10T Lite
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 3
- Blackshark 2
- Blackshark 2 Pro
- Blackshark 3
- Blackshark 3 Pro
- Blackshark 3S
Tutarlı güncelleme takvimi ve geliştirmeleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Xiaomi, yeni MIUI sürümü ile de bu tutumunu sürdürebilecek mi ilerleyen süreçte öğrenmiş olacağız.
Genel
2020 yılının en iyi oyunları
2020 senesi birçok insan için zor geçti. Video oyunları, geçirdiğimiz bu kötü senede daha fazla öne çıktı.
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2020 oyun yılı oldu
Milyonlarca insan 2020 senesinde, Animal Crossing aracılığıyla sosyalleşti. Aynı zamanda Twitch‘te Fall Guys yarışmalarını izleyerek zamanını geçirdi. Ghost of Tsushima ve Hades’teki gibi inanılmaz sanal dünyada kaybolmak için saatlerce bilgisayar başında kaldılar. Birçok oyun bu sene daha fazla istatistik gösterdi fakat belli başlı oyunlar rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda, oyunlar için belirli oylamalar yapıldı. Yapılan bu oylamalar sonucunda, en çok oynanan beş farklı oyun, bu senenin en çok oynanan oyunu olarak seçildi. Seçilen bu beş oyunu sizler için bir araya getirdik.
“Animal Crossing: New Horizons”
Sosyal simülasyon oyunu olan Animal Crossing, Nintendo tarafından 20 Mart 2020’de oyuncularla buluştu. Animal Crossing dikkat dağıtıcı ve küçük ayrıntılarla dolu bir oyundur. Bu oyunda sıkılmanız pek mümkün olmayacaktır çünkü, her zaman kazılacak bir fosil, yakalanacak ilginç bir böcek ve vurulacak bir balon bulabilirsiniz. Oyun aynı zamanda kültürel ögeler de barındırıyor. Bunun yanında grup sohbetleri yapabilir ve “Dodo” kodlarıyla farklı ipuçları yakalayabilirsiniz. Oyun lanı geniştir ve birçok ayrıntıyı yakalamanız için size olanak sağlar.
“Fall Guys”
Battle royal oyunları burada da karşımıza çıkıyor. Birçok oyunun gibi, Call of Duty, PUBG, Fortnite, Fall Guys’ta da öne çıkan özellik atış özelliği. Fakat bu senenin keyifli sürprizlerinden olan Fall Guys, bu türü farklı bir yöne taşıdı. Oyun, şiddet içeren bir savaş alanı yerine, oyunculara Amerikan Gladyatörlerinden koptuğunu hisseden engellerin ortasında hayatta kalmak için yarışan bir dizi oyun şovu benzeri yarışmalarla rekabet etme görevi verdi. Oyuncular, Fall Guys‘ı oynamak kadar izlemenin de oldukça keyifli olduğunu söylüyorlar.
“Final Fantasy VII Remake”
Oyun Final Fantasy serisinin yedincisi olup, 1997 yılında PlayStation için piyasaya sürüldü. Oyunun hikayesi, dünyayı kontrol eden bir megakorporasyonun, gezegenin yaşam özünü bir enerji kaynağı olarak kullanmasını engellemek için eko-terör örgütüne katılan bir paralı asker olan Cloud, Strife’yi takip etmektedir. Olaylar Cloud ve müttefiklerini, gezegenlerini yok etmeyi amaçlayan insanüstü bir amaç olan Sephiroth’u durmaya çalışmakla geçmektedir. Yolculuk sırasında Cloud, dünyalarını kurtarmanın sırrını elinde tutan Aerith Gainsborough dahil olmak üzere diğer üyeleriyle yakın arkadaşlıklar kurar.
2020 yılının en çok tercih edilen video oyunları yayınlandı!
“Star Wars: Squadrons”
Motive Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan oyun, Star Wars evreninde geçer. Star Wars oyunu, 17 Ekim’de oyuncuyla buluştu. Oyuncular Galaktik İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyer donanmasından gelen gemilerin kontrolünü ele geçirirler. Bu gemilerde, savaşta rakiplerini yenmek için geminin silah, kalkan ve motor işlevleri arasındaki güç hareketini kullanabilirler. Galaktik İmparatorluk’tan gelen gemilerin kalkanları yoktur, bu da her iki takımın oyuncularına eşit fırsatlar vermek için sınıflarına başka eklemeler yapmasına neden olur. Oyuncular daha fazla deneyim kazandıkça, pilot ve gemileri için yeni silahların, kalkanların, yükseltmelerin ve çeşitli kozmetik öğelerin kilidini açabilirler
“Spider Man: Miles Morales”
Yenilenen Spider Man oyunu, yeni yetenekler ve yeni kötü karakterler ile süzlere sunuldu. Getirilen bu karakterler mekanik olarak birbirinden ayrılmıyor. Fakat bu birbirinin aynı olduğu anlamına da gelmez. Hikayesi gelişen oyun, artık sizlere daha görkemli bir New York sunuyor. Aynı zamanda Spider Man, PlayStation 5 için harika bir tekniğe sahip.
“Hades”
Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan roguelike bir aksiyon, rol yapma video oyunudur. Oyun, Aralık 2018’deki erken erişim sürümünün ardından 17 Eylül 2020’de Microsoft Windows, macOS ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Daha sonra oyuncular, ses ve görsellerin kalitesinden bahsettiler ve çok etkileyici olduğunu da eklediler.
Diğer
Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor
Amerika DARPA, havadan içme suyu çıkarmak için taşınabilir üniteler geliştirmek üzere harekete geçti. Bazı sözleşmeler imzalandı bile!
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Havadan içme suyu elde edilecek!
Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından bir yıl önce tanıtılan, havadaki atmosferik suyun çıkarılmasına yönelik AWE programı uygulamaya koyuluyor.
DARPA, bazı özel kuruluşlarla beş geliştirme sözleşmesi imzaladı ve bir devlet kurumu ile de anlaşma imzaladı. DARPA, yeni malzemeler ve ilkelere dayalı olarak verimli, taşınabilir ve konumsal kullanım alanları görmeyi planlıyor.
Su olmadan insan yaşamı imkansız, ordular ve birlikler için önemi de aynı şekilde. Amerika da bu teknolojiyi ilk olarak orduları için kullanmayı planlıyor. AWE Program Yöneticisi Dr. Seth Cohen, “Temiz suya erişim askerler için kritik önem taşıyor ve mevcut su dağıtım operasyonları çok sayıda finansal, teknik ve lojistik zorluklar ortaya koyuyor” dedi. Bu nedenle, ABD ordusu, geliştiricilere, en kurak iklimde bile havadan su çıkarmak için verimli ve aynı zamanda taşınabilir cihazlar oluşturmaları için talepte bulundu.
Programa başvuran şirketlerin başvurularının gözden geçirilmesinin ardından, sözleşmeler GE Research, Physical Sciences, Honeywell International, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin ve US Naval Research Laboratory‘ye verildi. DARPA bir basın bülteninde , “Yeni sorbentler geliştirmenin yanı sıra, AWE araştırmacılarının mevcut teknolojilere kıyasla boyutu, ağırlığı ve güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak yüksek derecede hareketli birlikler için uygunluklarını optimize etmek için sistemler tasarlamaları gerekecek” dedi.
Çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk olarak, küçük mobil askeri gruplara hizmet vermek için taşınabilir bir kurulum oluşturulacak. İkinci olarak, günde 150 kişiye kadar içme suyu sağlamak için bir kamyon nakliye tesisi yapılacak. Basitçe söylemek gerekirse, bir seferi kurulum seçeneğine ve bir de konumsal bir seçeneğe ihtiyaç var. İkinci aşamada, yeni teknoljinin insani yardım görevlerinde de kullanılması gerekiyor.
Özet olarak bu teknoloji, ilk aşamada Amerikan ordusu için kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ise halka ve suya ihtiyacı olan insanlara ulaşacak gibi görünüyor.
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