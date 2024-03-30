Instragram Blend özelliği ortaya çıktı. Instagram, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik, Blend adını taşıyor. Instagram, Blend’i dahili olarak test ettiğini ve henüz herkese açık olarak denemeye başlamadığını doğruladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların birbirleriyle paylaştıkları videolara ve bireysel ilgi alanlarına göre Reels içeriklerini kendilerine ve bir arkadaşlarına önermesini sağlayacak.

İçindekiler Instagram Blend Özelliği ile Reels Seçimini Özelleştirecek

Instagram Blend Özelliği ile Reels Seçimini Özelleştirecek

Instagram Blend özelliğinin nasıl çalışacağı henüz açıklanmadı. Ancak özellik, kullanıcıların ve en iyi arkadaşlarının birlikte yeni Reels içeriklerini keşfetmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Örneğin, Blend’in, diğer kişinin belirli bir Reels içeriğini zaten gördüğüne dair bir göstergeye sahip olması bekleniyor. Böylece, iki kullanıcı bu içerik üzerinde sohbet etmeye başlayabilir.

Gelen son bilgilere göre, bu tür bir özellik TikTok platformunda bulunmuyor. Dolayısıyla Instagram Blend, kısa videoları birlikte izlemeyi seven kişiler için Instagram’a avantaj sağlayabilir. Blend, temelde etkileşimi artırmayı amaçlayan diğer platform özellikleri gibi kullanıcılar arasında etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Blend’in resmi olarak sunulup sunulmayacağı ve sunulacaksa ne zaman son kullanıcıya geleceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Instagram’ın, kullanıcıların içerikleri paylaşma ve keşfetme deneyimini geliştirmek için bu tür yenilikçi özellikler üzerinde çalışması, platformun gelecekteki gelişimine yönelik heyecan uyandırıcı bir adım olarak görülüyor.

Eğer arkadaşınıza sürekli komik Reels videoları atıyorsanız ve arkadaşınız da size başka Reels’ler ile cevap veriyorsa, bu özellik sizi mutlu edecektir. Bu sayede en yakın arkadaşınızla size özel bir Keşfet sayfasına sahip olabileceksiniz. Instagram Blend çok sevilen bir özellik olacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir özellik kullanışlı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!