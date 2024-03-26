Apple, bu yılın sonlarında Eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtacak ve özellikle standart model için tasarım açısından birçok değişiklikle birlikte gelecek. Lansman öncesinde Apple, çalışanların kutuyu açmadan bir iPhone’u kablosuz olarak güncellemelerine olanak tanıyacak yeni bir mekanizma üzerinde çalışıyor. Bu, kullanıcıların cihazlarına ilk günden itibaren en son sürümün yüklenmiş olacağı anlamına geliyor ve güncelleme cihaz satılmadan önce yükleneceği için mekanizma oldukça kullanışlı olacak.

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Bloomberg’den tanınmış analist Mark Gurman, Apple’ın iPhone’u kutuyu açmadan güncelleyebilecek yeni teknolojisi olan “Presto”yu MagSafe ile birlikte kullanacağını belirtiyor. Analist, Apple’ın önümüzdeki ay “Presto”yu hayata geçirmeyi ve yaz başında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Apple Store’larda kullanıma sunmayı planladığını ifade ediyor.

Apple’ın bu teknolojiyi iPhone 16 lansmanından önce piyasaya sürmeyi hedeflemesi, şirketin kullanıcıların en son yazılıma sahip olmalarını sağlamaya verdiği önemi gösteriyor. Ancak, mevcut iPhone modellerinin de kutu içindeki en son sürüme kablosuz olarak güncellenebilmesi nedeniyle, bu teknoloji yalnızca gelecek modellerde çalışmayacak. Gurman, geçtiğimiz yıl donanım yazılımını güncellemek için üzerine mühürlü bir iPhone kutusunun yerleştirilebileceği ped benzeri bir cihazdan bahsetmişti.

Presto teknolojisi, basit bir çalışma prensibine sahiptir: Kutuyu açar, yazılımı en son sürüme günceller ve tekrar kapatır. MagSafe’e dayandığı için, bu mekanizma yalnızca iPhone için kullanılabilir. Yeni teknoloji, Apple’ın eski yazılım yüklü iPhone modellerini satmasını önlemek ve aynı zamanda cihazlar satışa çıkmadan önce yazılımdaki sorunlar için düzeltme yayınlamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, Apple’ın kullanıcı deneyimini geliştirmek ve en güncel yazılımı sunmak için attığı önemli adımlardan biridir.