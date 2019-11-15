Age Of Empires IV oynanış fragmanı paylaşıldı!

İki yıldan daha uzun bir süre önce duyurulan efsane oyun Age Of Empires’ın yeni bölümünün oynanış fragmanı yayınlandı. Microsoft X019 Inside Xbox duyurusu ile paylaşılan Age Of Emipres IV fragmanı, meraklılarını sevindirecek.

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Beta sürümü ile çekilen bu fragmanda, Relic Entertainment’ın imzası bulunuyor. Arkaplanda kullanılan müzikler kulağımıza hiç yabancı gelmeyecek derecede çünkü fragmanda İngilizler ve Moğollar karşı karşıya geliyor. Oyunun henüz çıkış tarihi belirtilmezken yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eğer beklemek istemiyorsanız 14 Kasım’da piyasaya çıkan, Age of Empires II: Definitive Edition’ı oynamak sizin için mantıklı bir seçim olacaktır.