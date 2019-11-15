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Age Of Empires IV oynanış fragmanı paylaşıldı!
İki yıldan daha uzun bir süre önce duyurulan efsane oyun Age Of Empires’ın yeni bölümünün oynanış fragmanı yayınlandı. Microsoft X019 Inside Xbox duyurusu ile paylaşılan Age Of Emipres IV fragmanı, meraklılarını sevindirecek.
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Beta sürümü ile çekilen bu fragmanda, Relic Entertainment’ın imzası bulunuyor. Arkaplanda kullanılan müzikler kulağımıza hiç yabancı gelmeyecek derecede çünkü fragmanda İngilizler ve Moğollar karşı karşıya geliyor. Oyunun henüz çıkış tarihi belirtilmezken yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Eğer beklemek istemiyorsanız 14 Kasım’da piyasaya çıkan, Age of Empires II: Definitive Edition’ı oynamak sizin için mantıklı bir seçim olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X satışa çıktığı gün tükendi!
Huawei tarafından mart ayında tanıtılan katlanabilir telefon Huawei Mate X, ancak ekim ayında sadece Çin’de ön satışa çıkartılabildi. Bugün ise normal bir şekilde satışa çıkan katlanabilir telefonun stokları dakikalar içerisinde tükendi.
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Huawei‘nin katlanabilir telefonu Mate X mart ayında tanıtılmasından yaklaşık 6 ay sonra ön satışa açıldı. Sadece Çin’de ön satışa çıkartılan telefon, bugün itibari ile normal bir şekilde satışa çıktı lakin dakikalar içinde stokları tükendi. Huawei tarafından sadece birkaç adet stokta tutulan cihazın, satışları hızlı bir şekilde gerçekleşince Çin’deki satış kanallarında stoklar tükendi.
Huawei Mate X almak için bekleyen kullanıcılar için firma tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci bir flaş satış günü olacak. 22 Kasım’da flaş satışla tekrar piyasaya sürülecek olan telefonun tekrar dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor. Hatırlatmakta fayda var eğer Huawei Mate X sahibi olmak istiyorsanız 2,400 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
Aksesuar
Oyuncular için Razer Kraken Ultimate tanıtıldı!
Razer bugün, 7.1 surround sesten daha yüksek bir konumsal hassasiyet sunan THX Spatial Audio teknolojisine sahip rekabetçi bir oyun kulaklığı olan Razer Kraken Ultimate’ı tanıttı.
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Razer Kraken Ultimate, 7.1 surround sesden daha fazlasını sunan gelişmiş bir konumsal ses çözümü sunarak THX Spatial Audio teknolojisi ile geliyor. Bu şekilde 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlanabiliyor.
Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Kraken Ultimate, güçlü ses yalıtımı ve profesyoneller için tasarlanmış bir mikrofon ile karşımıza çıkıyor. Oyuncular için üretilen yeni model, hafif ve konfor için soğutma jeli dolgulu kulak yastıklarına sahip alüminyum ve çelik ile geliştirilmiş. Ayrıca Kraken Ultimate, Razer Chroma tarafından desteklenirken, aydınlatmada sınırsız kişiselleştirme paketlerini bizlere sunabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı
Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent başvurusu Motorola Razr benzeri bir katlanabilir telefonu işaret ediyor.
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Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu, dikey bir şekilde katlanabilen ve katlandığında kare formunu kazanan bir telefonun patentini aldı. Alınan patente göre telefonun tam orta kısmında iki adet menteşe bulunuyor, bu menteşeler sayesinde telefon ortadan ikiye katlanabiliyor. Cihazın üst kısmında bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçevede kameralar ve çeşitli sensörlerin yanında ahizede bulunuyor.
Arka kısmında çift kamera bulunduran telefon, yine arka kısmında ikici bir ekrana yer verecek gibi görünüyor. Detayların henüz netleşmediğini sizlere iletirken, telefonun birebir patentle aynı olacağı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Ancak Çinli firmanın 2020 yılı için bu tür bir telefonu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.