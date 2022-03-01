Huawei MateBook D15 İnceleme | AMD Ryzen 5 ile Daha Güçlü!

Huawei ülkemizde MateBook serisi ile dizüstü bilgisayar kategorisinden en sevilen modellerin başında geliyor. Bu sefer videomuza konu olan MateBook D15 Ryzen 5 işlemcili modele yakından bakıyoruz.

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Tasarım kısmında diğer Matebook modellerinde oldığu gibi şık bir tasarıma sahip olan MateBook D15, 357,8 mm x 229 mm x 16,9 mm ölçülerine sahiplen yaklaşık olarak 1,63 kg ağrılığıda. Bu sayede taşınabilirliği yüksek olan bilgisayarın mobilite kısmında başarılı olduğunu belirtebiliriz. Alüminyum alaşımlı kasası sayesinde dayanıklı olan D15, Mistik Gümüş, Uzay Grisi olmak üzere iki farklı renkle tercih edilebiliyor. Sol tarafında USB-C portu (Ters SuperCharge destekli), HDMI ve USB-A (USB 3.2 Gen 1) bulunurken sağ tarafında ise 2 tane USB-A USB 2.0 ve 3,5 mm jak bulunuyor.

Huawei Matebook D15, bir Huawei imzası olarak da klavyeye gizlenmiş kamera ile de hem güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz hem de ekran çerçevelerini azaltıp daha iyi bir görüntüleme deneyimi yaşıyosunuz. Güvenlik kısmına ek olarak parmak izi okuyucusu sayesinde hızlı bir şekilde bilgisayara giriş yapabiliyor, ayrıca şifre girme derdinden de kurtuluyorsunuz.

Huawei Matebook D15, 15.6 inç FHD çözünürlüğündeki ekranı 16:9 formatına sahip. 5,3 mm ince çerçeveleri sayesinde de %87 ekran gövde oranı sunabiliyor. 250 nit parlaklık değeri sunan bu ekran 178 dereceye kadar yatabiliyor. Göz konforu konusunda da TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Işık Sertifikası ve TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikası sizlere yardımcu oluyor.

Huawei Matebook D15, AMD Ryzen 5 5500U işlemcisi ile birlikte geliyor ve Radeon™ Vega 8 Grafik Birimi eşlik ediyor. Hazır kurulu bir şekilde gelen Windows 11 ile beraber kolay kullanım sunuyor. Günlük kullanım ve ofis işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz performansa sahip olan model 8GB DDR4 RAM ve 512 GB NVMe PCIe SSD kapasitesine sahip. HUAWEI Shark Fin Dizayn 2.0 sayesinde daha az ısınma ve daha fazla performans vaadediyor. Performans Modu (FN+P tuşları) sayesinde de istenildiğinde performans maksimum seviyeye çıkarılabiliyor. Huawei Share özelliğiyle Telefon Ekranı Yanıstma, Dosya Transferi gibi işlevler ile size esneklik sağlıyor.

Huawei Matebook D15, dokunmatik yüzeyin hemen altında konumlandırılan iki adet mikrofonu sayesinde net bir görüşme kalitesi sunuyor. Ayrıca alt tarafa yerleştirilen iki hoparlörü ile görüşme, film, dizi veya diğer multimedya tüketiminde iyi iş başarıyor.

56 Wh bataryası bulunan Huawei Matebook D15, 65W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede 30 dakikada %53 dolum sağlayabiliyor. Bu büyük batarya ile 6.6 saat ofis işleri, 6.3 saat video oynatma, 6.2 saat web gezintisi yapabiliyorsunuz.

Ağ bağlantıları kısmında da güncel teknolojleri içerisinde bulunduran model WiFi 6, Bluetooth 5.0 destekliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz modemlere rahat bir şekilde bağlanabiliyor.