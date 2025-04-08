Instagram kullanıcıları için büyük merak konusu olan bir detay nihayet gün yüzüne çıkıyor. Hepimiz zaman zaman merak etmişizdir: “Acaba hikaye izleyenler neye göre sıralanıyor?” Son günlerde sosyal medyada viral olan bir iddiaya göre, hikayelere tekrar bakan kişiler listede en üstte yer alıyor olabilir mi?

Instagram algoritması deşifre mi oldu? Hikaye sıralaması şaşırttı!

Instagram dünyasında algoritma çözüldü mü? Viral olan bu teoriye göre, bir hikayeyi tekrar görüntülediğinde, sıralamada üst sıralara yükseliyor.

Yani, hikayenizi gizlice takip eden veya ilgisini çektiğiniz kişiler, Instagram hikaye listesinde gözle görülür şekilde öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları için oldukça dikkat çekici, çünkü herkes merak ediyor: “Kim hikayeme neden bakıyor?”

Algoritmanın nasıl çalıştığına dair resmi bir açıklama olmasa da, bu iddia sosyal medya fenomenlerinden içerik üreticilerine kadar birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda.

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Şirket kullanıcı etkileşimini artırmak için sürekli algoritmalarını güncelliyor ve bu da Instagram hikaye listesinin dinamik olmasına neden oluyor. Özellikle Türkiye’de, bu sıralamanın sosyal ilişkilerde bile etkili olduğu konuşuluyor!

Algoritma hala tam bir sır perdesiyle örtülü olsa da, bu iddia kullanıcıların bakış açısını değiştirmiş durumda. Siz de hikayelerinize kimlerin tekrar tekrar baktığını takip etmek istiyorsanız, artık listede gözünüz üst sıralarda olsun!

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Uygulama algoritması gerçekten bu şekilde mi çalışıyor? Sizce hikaye izleyenlerin sıralaması sosyal ilişkileri nasıl etkiliyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!