Instagram’a Yakında Çoklu Fotoğraf Paylaşma Özelliği Gelecek

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram’a yakında çoklu fotoğraf paylaşım seçeneği gelecek ve kullanıcılar istedikler fotoğraflardan galeri oluşturabilecek.

Instagram’ın bu özelliğini şimdilik sadece reklam veren firmalar kullanabiliyor. Firmaların paylaştığı gönderilerde fotoğrafı sağa doğru çekerek diğer fotoğraflara geçmek mümkün. Uygulamanın Android versiyonu betasında bu özellik kullanıcılara sunuldu. Yakında 600 milyon kullanıcıya da dağıtılacak.

Bu özellikle beraber 10 fotoğrafa ya da videoya kadar galeriler oluşturulabilecek. Bütün gönderilere tek bir filtre uygulanabilecek ya da tek tek bütün fotoğraflara farklı filtreler uygulanabilecek. Takipçiler ve diğer kullanıcılar her br fotoğrafı tek tek beğenebilecek.

Uygulamanın beta versiyonunda bu özellikte şimdilik bazı hatalar yer alıyor ve kullanıcılar ne zaman bir galeri paylaşmak isterse bir hata mesajı alıyor. Şimdilik özelliğin Android ve iOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok.