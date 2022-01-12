İnsanlar Uyanık Olduğu Zamanın Üçte Birini Mobil Uygulamalara Ayırıyor

Uygulama izleme firması App Annie’ye göre, insanlar günde ortalama 4,8 saatini cep telefonlarında geçiriyor. App Annie’nin raporu, uygulamaların 2021’de 230 milyar kez indirildiğini ve 170 milyar dolar harcandığını gösteriyor.

TikTok, 2020’ye kıyasla kullanıcıların burada %90 daha fazla zaman geçirmesiyle dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie’nin CEO’su Theodore Krantz, “Mobil, harcanan zaman, indirmeler ve gelir gibi neredeyse her kategoride rekor kırmaya devam ederken büyük ekran yavaş yavaş ölüyor” dedi.

İzleme firması, bu yılın ikinci yarısında TikTok’un aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçeceğini tahmin etti.

App Annie’nin Mobil Durum raporu, mobil uygulamalarda harcanan ortalama sürenin 2019’a göre %30 artarak 4 saat 48 dakika olduğunu belirtti. Bu, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dâhil olmak üzere on pazarda hesaplandı. Brezilya, Endonezya ve Güney Kore’deki kullanıcılar günde beş saati aştı.

Raporda, bu sürenin her 10 dakikasından yedisinin sosyal, fotoğraf ve video uygulamalarına harcandığını ve TikTok’un öncülük ettiğini belirtti.

Reklam harcaması güçlü

Rapora göre, 2021’de piyasaya sürülen iki milyon yeni uygulama ve oyun ve 100 milyon dolardan fazla kazanan uygulama sayısı ile mobil ekosistem genel olarak çok sağlıklı durumda.

YouTube, dünya çapında en popüler video akışı uygulamasıydı ve 60 farklı ülkede bir milyondan fazla indirmeye ulaştı. Netflix birçok bölgede ikinci oldu. Mobil oyunlar da büyüdü – insanlar bunlara 116 milyar dolar harcadı. Oyuncuların saçlarını kestirmekten kaçınmaları gereken Hair Challenge ve oyuncuların tuğla toplayıp merdiven inşa ettiği Bridge Race gibi raporun tamamen-gündelik oyunlar olarak adlandırdığı oyunlar özellikle popülerdi.

Bazı kullanıcılar bu tür oyunlardaki reklamların sayısından şikâyet ediyor, ancak geçen yıl 295 milyar doları aşan küresel harcama ile uygulama reklamcılığı genel olarak son derece iyi gidiyor. Bu, Apple’ın gizlilik kısıtlamasının mobil reklamcılığa zarar vereceğine dair endişelerin asılsız olduğunu gösteriyor.

Geçen yılki iOS 14.5 güncellemesinde, iPhone kullanıcılarına, verilerinin uygulamalar tarafından toplanmasına ‘hayır’ deme seçeneği verildi.

Sağlık uygulamaları

Araştırmada tespit edilen bazı eğilimler, özellikle pandeminin insanların yaşam biçimini nasıl değiştirdiği konusunda daha geniş değişiklikleri yansıtıyor. Örneğin, insanlar alışveriş uygulamalarında dünya çapında 100 milyar saatten fazla zaman harcıyorlardı. Bu konuda en hızlı büyüyen ülkeler Singapur, Endonezya ve Brezilya oldu.

UberEats ve Grubhub gibi yiyecek ve içecek uygulamalarında da büyük bir büyüme oldu. Araştırmaya göre, bu tür uygulamalardaki oturum sayısı 2021’de bir önceki yıla göre %50 artarak 194 milyara ulaştı.

Pandemi, insanların her zaman spor salonlarına gidemediği veya grup egzersiz dersleri düzenleyemediği anlamına geldiğinden, sağlık ve fitness uygulamaları da büyüme gördü. Zihinsel sağlığa daha fazla önem veren Headspace ve Calm gibi meditasyon uygulamaları, özellikle gençler arasında popüler oldu ve 2021’de en çok indirilen ilk beşte %27’lik bir büyüme görüldü.

Flört uygulamalarına yapılan harcamalar 2018’den bu yana %95 artışla 4 milyar doları aştı.

İster aşı pasaportları ister yalnızca bilgi takibi olsun, Covid-19 kriziyle başa çıkmaya yardımcı olacak uygulamalara sahip ülkeler büyük bir ilgi gördü. Birleşik Krallık’taki aşıların kaydını tutan NHS uygulaması, tam olarak aşılanmış nüfusun %71’i tarafından indirilirken, Malezya’nın MySejahtera uygulaması bu aynı demografinin %80’ini telefonlarına eklediğini gördü.