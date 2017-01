Mart ayında çıkması beklenen oyun, an itibari ile resmi bir çıkış tarihine kavuştu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Microsoft’un resmi sitesinde birtakım gelecek oyunların çıkış tarihleri sızdırılmıştı. Buna göre, DC evreninden kahramanların savaştığı bir dövüş oyunu olan Injustice serisinin devam oyunu Injustice 2; mart ayının son haftasında, tam olarak 28 Mart tarihinde çıkışını gerçekleştirecekti. Sızıntı haberin ardından oyunun yapımcısı Ed Boon, ilgili oyunun 28 Mart tarihinde çıkmayacağını kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurmuş, durumu adeta yalanlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Ed Boon, yine kişisel Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, oyunun resmi olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde çıkacağını paylaştı. Böylece, hiç de beklemediğimiz bir hızda durumu açıklığa kavuşturmuş oldu.

Injustice: Gods Among Us adı altında 16 Nisan 2013 tarihinde ilk oyununun çıkışını gerçekleştiren seri, özellikle DC severlerin adeta göz bebeği olmuştu. Oldukça yüksek notlar alan oyun, bir ara PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak gelmiş, böylece kendisine yeni oyuncular da katmıştı. Batman’den Superman’e; Harley Quinn’den Catwoman’a oldukça fazla sayıda kahraman ile bire bir dövüşebildiğimiz oyun böylelikle 16 Mayıs tarihinde kendisini daha da geliştirerek, ikinci oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlk oyuna yenilik olarak, yeni kahramanlar ve modifiye edilebilir kıyafetler getiren Injustice 2‘nin oyun içi oynanış video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Injustice 2’nin yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geleceğini hatırlatalım.