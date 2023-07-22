Apple, Birleşik Krallık’taki iPhone kullanıcılarının iMessage ve FaceTime özelliklerini kullanmasını engellemeyi düşünüyor. Bu radikal kararın arkasında, Birleşik Krallık hükümetinin üzerinde çalıştığı ve mesajlaşma hizmetlerini düzenlemeyi amaçlayan Çevrimiçi Güvenlik Yasası yatıyor.

Yasanın, çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) ve diğer yasadışı içerikleri tespit etmek adına kullanıcıların mesajlarını izlemeyi hedeflemesi, Apple’ın endişelerinin temelini oluşturuyor. Taslak ayrıca, uçtan uca şifreleme kullanarak korunan mesajlara erişim sağlamak istiyor. Bu durum, kişisel veri güvenliği ve gizlilik hakları açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor.

WhatsApp ve Signal gibi diğer platformlar da bu taslağa karşı çıkmış ve hizmetlerini Birleşik Krallık’tan çekme kararı almışlar. Apple’ın da benzer bir çizgide durarak, güvenlik özelliklerini tek bir ülke için özelleştirmeyi reddettiği ve bu yüzden iMessage ve FaceTime hizmetlerini çekeceği düşünülüyor.

Birleşik Krallık’ta bulunan iPhone kullanıcıları için bu durum, önemli özelliklerin kaybı ve kişisel verilerinin gizliliğine yönelik potansiyel tehditler anlamına geliyor.

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Çevrimiçi Güvenlik Yasası, şu anda 8 haftalık bir danışma süreci altında bulunuyor. Bu süreçte, Apple gibi teknoloji devlerinin, tasarının revize edilmesi ve kullanıcı gizliliği konusundaki endişelerini dikkate alan değişiklikler yapılması için hükümete geri bildirimde bulunacakları bekleniyor. Gelişmeler oldukça bu konuda daha fazla bilgi sağlanacaktır.