Oyun
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA| PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728: #XXX” örneğinde olduğu gibi doğru cd/m2 değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Oyun
PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#MARKAADI” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 panel yenileme hızı: #90Hz” örneğinde olduğu gibi doğru hertz değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
PES 2021’de İTALYA vs. AVUSTURYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eren kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728 ram miktarı: #XGB” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
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PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
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