Infinix Note 12 VIP modeli resmen Türkiye’de satışa çıkıyor. Markanın önemli avantajlara sahip telefonu olan Note 12 VIP’nin kutu açılış ve ilk bakışını gerçekleştirdik.
Infinix Note 12 VIP Elimizde! | 120 Watt şarj orta seviyede!
İçindekiler
Infinix Note 12 VIP özellikleri
- Boyut: 163,5 x 76,7 x 7,89mm
- Ağırlık: 198 gram
- Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 10 bit, 120Hz, 700 nit
- İşlemci: Mediatek Helio G96
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB Depolama
- Kamera : 108 MP, f/1.8, (Ana) + 13MP, f/2.2, (Ultra Geniş) + 2 MP, f/2.4, (Derinlik) + Lazer AF
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FM Radyo, NFC
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj: 120 Watt
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