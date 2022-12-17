Infinix, Infinix Zero Ultra isimli amiral gemisi modelini Ekim ayında global pazarda tanıttı. Markanın en pahalı modeli olan Infinix Zero Ultra önümüdeki günlerde Hindistan’da satışa çıkacak. Detaylara göz atalım.

Phoneev tarafından sızdırılan bilgiye göre Infinix Zero Ultra Hindistan’da 49.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın 8 GB + 256 GB depolamaya sahip tek bir varyant ile Hindistan pazarında satışa sunulacak.

İçindekiler Infinix Zero Ultra Teknik Özellikleri

Infinix Zero Ultra Teknik Özellikleri

Infinix Zero Ultra, 6.8 inçlik FHD+ çözünürlükte Amoled bir ekrana sahip. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Kaputun altında Infinix Zero Ultra, MediaTek Dimensity 920 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga seti 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilimiş.

Kamera tarafına gelecek olursak cihaz üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. OIS destekli ana kamera 200 MP çözünürlüğe sahip. Bu ana kameraya 13MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.