Infinix, söz verdiği gibi şirketin ZERO serisindeki en yeni amiral gemisi akıllı telefonu ZERO ULTRA’yı tanıttı. 6.8 inç 3D Kavisli FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olan cihaz, Dimensity 920 işlemci ile beraber geliyor.
Telefonda OIS, Otomatik Odaklama Çift Süper PD özellikli 200MP arka kamera ile birlikte 13MP ultra geniş kamera ve 2MP kamera bulunuyor. Telefonun en önemli özelliği, telefonun Ultra 8C çift hücreli, 4500mAh pilini 12 dakika içinde %100’e kadar şarj edebilen 180W Thunder Charge bulunuyor.
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Şarj cihazı, küçük boyut ve %99’luk yüksek dönüşüm sağlayan GaN teknolojisini kullanıyor. Batarya TÜV Rheinland Güvenlik Sertifikasına, Transsion UFC6.0 Protokolüne ve Kendi Geliştirdiği Algoritma Yapısına sahiptir.
İçindekiler
Infinix ZERO ULTRA teknik özellikleri
- 6,8 inç (2400 × 1080 piksel) Full HD+ 3D kavisli AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 900 nit’e kadar parlaklık
- Sekiz Çekirdekli (2 x 2.5GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU) Mali-G68 MC4 GPU’lu MediaTek Dimensity 920 6nm işlemci
- 8GB RAM, 256GB depolama alanı
- XOS 12 ile Android 12
- Çift SIM (nano + nano)
- 1/1.22″ sensörlü 200MP arka kamera, OIS, 13MP ultra geniş kamera, 2MP derinlik sensörü, çift LED flaş, 4K 30fps video kaydı
- Çift LED flaşlı 32MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü
- USB Type-C ses, Stereo hoparlörler
- Boyutlar: 165.50×74.50×8.76mm (Coslight Silver) / 165.50×75.08×9.16mm (Genesis Noir); Ağırlık: 231g
- 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
- 180W Thunder Charge ile 4500mAh (tipik) pil
Fiyatlandırma
Infinix ZERO ULTRA’nın fiyatı 520 dolar olup, bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterecektir.