Akıllı Telefonlar
Infinix S5 Pro resmi olarak duyuruldu!
Hong Kong merkezli telefon üreticisi Infinix geçtiğimiz ekim ayında S5 telefonunu tanıtmıştı. Bu telefonda Helio P22 işlemci ve dörtlü kamera düzeni bulunuyordu. Bugün ise şirket bu telefonun pro varyantını ortaya çıkardı ve resmi olarak duyurdu.
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Infinix S5 Pro hangi özelliklerle duyuruldu?
S5 Pro, 19,5:9 en boy oranına ve 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 6.53 inçlik çentiksiz Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. 4 GB RAM ile birleştirilmiş olan Helio P35 SoC kullanılan telefon, Android 10 ile birlikte gelecek. Cihaz, XOS 6.0 ile kutudan çıkacak ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca depolama, 256 GB‘a kadar microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor.
Infinix S5 Pro, açılır kapanır bir mekanizma ile birlikte monte edilmiş 16 MP selfie kameraya sahip. Ve arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık sensörlerini içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.
S5 Pro, arka tarafa monte edilmiş olan parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Pil konusuna gelecek olursak, 4000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Pil ile ilgli bir başka önemli nokta ise 10W‘lık şarj ile geliyor olması.
S5 Pro, menekşe ve orman yeşili renklerinde sunulacak olup 9,999 INR (135$) fiyatından yayınlanacak. Cihaz 13 Mart‘tan itibaren satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!
İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım
2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3s 5G, özellikleri ile resmi olarak onaylandı!
Vivo geçtiğimiz Eylül ayında NEX 3 5G‘yi duyurdu ve şirket şimdi 10 Mart‘ta Vivo NEX 3s 5G olarak adlandırılan yükseltilmiş bir versiyon ortaya çıkaracak. NEX 3s 5G, Geekbench ve Google Play Console‘da ortaya çıktı. Testlerde Snapdragon 865 SoC ile geleceği gösteriliyordu. Ve şimdi ise Vivo, NEX 3s 5G‘nin gerçekten de Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını doğruladı.
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Vivo NEX 3s 5G hakkında başka neler biliniyor?
Şirket ayrıca Weibo‘da vanilya sürüm NEX 3 5G‘ye benzeyen ve üç kameraya sahip NEX 3s 5G‘nin arkasını gösteren kısa bir video klip yayınladı. Ayrıca, Çinli telefon üreticisi tarafından Turuncu gölgeyle birleşen mavi renk seçeneğide onaylandı. Bunlar haricinde telefonla ilgili olarak Geekbench testinde çıkan sonuçlara göre, 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Geekbench testinde tekli çekirdekte 921, çoklu çekirdekte ise 3369 skor aldığı biliniyor.
NEX 3s 5G tüm özellikleriyle resmi olarak ortaya çıkmadı ancak akıllı telefon TENAA‘da ortaya çıktı. Bu listeye göre, NEX 3 5G ile arasındaki tek fark yonga seti ve pil olacağa benziyor. Bunlar haricindeki özelliklerinin aynı veya benzer olacağı tahmin ediliyor.
Vivo önümüzdeki Salı günü resmi bir açıklama yapacak. Yapılacak olan bu resmi açıklama ile birlikte NEX 3s 5G‘nin daha fazla özelliğinin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı akıllı telefonları belli oldu
AnTuTu, günümüz akıllı telefonlarının performanslarını sentetik olarak ölçmek için kullanılan en popüler yazılım araçlarından birisi olarak biliniyor. Bugün yayınlanan veriler doğrultusunda, amiral ve orta sınıf akıllı telefonlara ait şubat ayı AnTuTu puanları belli oldu. Amiral sınıfta zirveyi ASUS ROG Phone II çekerken, orta sınıfta Redmi Note 8 Pro karşımıza çıkıyor. Listede başka hangi modeller yer alıyor? Şubat ayı en iyi 10 listesine gelin hızlıca göz atalım.
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Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı 10 amiral modeli
Amiral sınıfta zirveyi Snapdragon 855+ işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri ile 507.284 puan alan ASUS ROG Phone II kapmış gözüküyor. İkinci sırada ise OnePlus 7T karşımıza çıkıyor. Listeye baktığımızda herhangi bir Snapdragon 865 işlemcili bir modelin olmadığı gözüküyor. AnTuTu yaptığı açıklamada yeni akıllı telefonlar için yeterli veri bulunmadığını, bu yüzden de bir değerlendirme yapılmadığını belirtti. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 10 serisi, Samsung S20 serisi ve Realme X50 Pro gibi yeni tanıtılan amiral modellerin de listeye dahil olması bekleniyor.
Listenin geri kalan ise şu şekilde:
Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı 10 orta sınıf modeli
Fiyat/performans telefonu olarak da bilinen Redmi Note 8 Pro, Helio G90T işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri ile aldığı 291.733 puanla orta sınıfta zirveyi kapmış durumda. Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz günlerde yeni tanıtılan ve ülkemizde de satışı başlayan Samsung Galaxy A71 modeli bulunuyor. En yüksek skorlu 10 orta sınıf akıllı telefon sıralamasında Snapdragon 730 ve Snapdragon 712 işlemcilerinin fazlaca olduğu direkt olarak göze çarpıyor.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde: