Infinix S5 Pro pop-up kamerası ile sızdırıldı!

Bugün gelen bilgilere göre Infinix S5 Pro yeni görsellerle ve özellikleriyle birlikte sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin ardından Hong Kong merkezli yapımcı tarafından Infinix S5‘in henüz duyurulmamış pro varyantı olduğu doğrulandı. Resimler telefonun kapsamlı bir görünümünü sunuyor ve bununla birlikte sızdırılan bazı bilgilerde mevcut.

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Infinix S5 Pro hangi özellikte ve görseller bize ne anlatıyor?

Infinix S5 Pro‘nun geniş bir ekrana sahip olacağını görsellerde açıkça görebiliyoruz. Infinix S5‘in panelinin 6.6 inç olduğunu önceden biliyorduk. Pro olmayan bu versiyonda 4 GB RAM ile sekiz çekirdekli Helio P22 olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden pro versiyonda bunun daha üst bir seviyede sunulacağını biliyorduk. Ekranın daha büyük olması bu sebepten dolayı mantıklı geliyor.

Infinix S5 Pro‘nun arka taraftaki kameralarına gelecek olursak, ana kamera olarak 48 MP değerinde bir kamera ile geliyor olacak. İşlevleri henüz açıklanmamış olmasına rağmen arkada iki kamera daha bulunduğunu biliyoruz. Tahminlere gelirsek, biri ultra geniş açılı kamera diğeri ise telefoto veya makro kamera olacağı yönünde.

Infinix S5 Pro‘nun ön taraftaki kamerası ise mekanize bir açılır kapanır pop-up kamera olacak. Elimizdeki görsellerde bu açılır kapanır pop-up kamerayı yakından görebiliyoruz. Çözünürlüğü hala bilinmiyor ancak görüntüler otomatik HDR‘ye sahip olduğunu bizlere gösteriyor.