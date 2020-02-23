Akıllı Telefonlar
Infinix S5 Pro pop-up kamerası ile sızdırıldı!
Bugün gelen bilgilere göre Infinix S5 Pro yeni görsellerle ve özellikleriyle birlikte sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin ardından Hong Kong merkezli yapımcı tarafından Infinix S5‘in henüz duyurulmamış pro varyantı olduğu doğrulandı. Resimler telefonun kapsamlı bir görünümünü sunuyor ve bununla birlikte sızdırılan bazı bilgilerde mevcut.
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Infinix S5 Pro hangi özellikte ve görseller bize ne anlatıyor?
Infinix S5 Pro‘nun geniş bir ekrana sahip olacağını görsellerde açıkça görebiliyoruz. Infinix S5‘in panelinin 6.6 inç olduğunu önceden biliyorduk. Pro olmayan bu versiyonda 4 GB RAM ile sekiz çekirdekli Helio P22 olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden pro versiyonda bunun daha üst bir seviyede sunulacağını biliyorduk. Ekranın daha büyük olması bu sebepten dolayı mantıklı geliyor.
Infinix S5 Pro‘nun arka taraftaki kameralarına gelecek olursak, ana kamera olarak 48 MP değerinde bir kamera ile geliyor olacak. İşlevleri henüz açıklanmamış olmasına rağmen arkada iki kamera daha bulunduğunu biliyoruz. Tahminlere gelirsek, biri ultra geniş açılı kamera diğeri ise telefoto veya makro kamera olacağı yönünde.
Infinix S5 Pro‘nun ön taraftaki kamerası ise mekanize bir açılır kapanır pop-up kamera olacak. Elimizdeki görsellerde bu açılır kapanır pop-up kamerayı yakından görebiliyoruz. Çözünürlüğü hala bilinmiyor ancak görüntüler otomatik HDR‘ye sahip olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Android’i renklendirmeye devam ediyor.
Android dünyasının her şeyi olan Google, Android 11 ile birlikte yeni şeyler denemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Google, hızlı ayarlar menüsündeki simgeleri ayrı ayrı renklendirmeyi deniyor.
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Android renklenmeye devam ediyor!
Google çıkardığı en sade Android sürümleriyle arayüz performansı açısından en övülen firmaların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü ortaya çıkan Android 11 bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. Xda-Developers‘ta çıkan habere göre Android 11‘in hızlı ayarlar menüsünü kişiselleştirebilir hale getirmeye çalışıyor. Menü içerisinde yer alan simgeleri kullanıcı isteğine göre renklendirmeyi planlayan Google, Android içerisinde ki özgürlüğü arttırmayı hedefliyor. Bu özelliğin tam sürümde gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı. Android 11‘in sistem kodları içerisinde hızlı ayarlar menüsü için özel bir yer olduğu ve içerisinde renk ayarlarının da bulunduğu gözlemlendi. Pixel 2 üzerinde bu ayarları deneyen bazı kullanıcıların farklılığı sevdikleri belirtildi.
Tam sürümünün Pixel telefonlar için 12 Mayıs tarihinde çıkacağı bilinen Android 11, 5G cihazlar için en iyi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Karanlık görünümü de geliştirdiği görülen Google, bu sürüm ile birlikte sade ve sorunsuz bir arayüz hedefliyor. Aynı zamanda güvenlik için de atılımlar yapılıyor. Ekim ayında neredeyse çoğu amiral gemisi telefonlarda göreceğimize kesin gözüyle bakılan Android 11‘i bizler de merakla bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3, 12 GB RAM ile Geekbench testlerinde görüldü
Black Shark 3 ile ilgili birkaç gün önce ortaya çıkan hızlı şarj dedikodularının ardından, model bugün Geekbench testlerinde de göründü. Sızıntılara göre 65W gibi bir devrimsel hızlı şarj desteğiyle gelecek olan ve oyunculara özel olarak üretilen modelden, RAM miktarı ve işlemci detayları da geldi. Geekbench internet sitesinde ortaya çıkan yeni detaylara gelin beraber göz atalım.
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Geekbench testlerinde de görüldüğü gibi, Black Shark 3 tek çekirdek testinde 4.302 puan ve çok çekirdek testinde 12.448 puan almış. Ayrıca listeye göre model, 12 GB’a kadar RAM desteği ile birlikte gelecek gibi görünüyor. İşlemci kısmında Snapdragon 865 5G ile donatılacağı da ortaya çıkan model, Android 10 ile kutudan çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlara göre 5000 mAh kapasiteye sahip 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya da cihazda bulunacak. Mevcut hızlı şarj desteği ile 38 dakikada tamamen dolabileceği iddia edilen model, sadece bu özelliklerle bile şimdiden çok büyük bir kullanıcı kitlesini kendisine çekmiş durumda.
Modelde ayrıca 120Hz yenileme hızına ve 2K çözünürlüğe sahip trende uygun bir ekran tercih edilmiş. Çıkış tarihi konusunda henüz bir detay verilmezken firmanın Black Shark modellerini genelde yaz sezonunda piyasaya sürdüğünü söylemek mümkün. Ek olarak oyuncular için sunulan akıllı telefon modellerinin yüksek fiyatlarla çıktığını gördüğümüz bugünlerde, Black Shark 3 modelinin de yüksek fiyat politikasıyla kullanıcıların karşısına çıkması muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17, nisan ayında 90 Hz ekranla geliyor!
Meizu telefonları yeterince bilinmeyen telefonlar olarak piyasada görünseler de aslında oldukça fazla sayıda hayran kitlesine sahipler. Bu yüzden Meizu severler sabırla Meizu‘nun bir sonraki amiral gemisini bekliyorlar. Bu konuda onlara hem iyi hem de kötü haberlerimiz var.
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Meizu 17 ile ilgili iyi ve kötü haberler neler?
Kötü haber, telefonun nisan ayında bir zamanda (beklenenden daha geç) gelecek olması. İyi haber ise, Meizu 17 olarak çıkacak olan amiral gemisi sınıfı telefonun 90 Hz OLED ekran sunması. Bu sızıntının kaynağı ise Weibo‘da oldukça bilinen bi kaynağın haberinden geliyor.
Weibo‘daki bahsi geçen kaynak, Meizu 17 ile ilgili UI görüntülerini paylaştı ve yeni Flyme UI‘ın 90 Hz‘de MIUI kadar pürüssüz olacağını ima etti. Paylaşılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, telefonun 1080 x 2206 piksel çözünürlüğe sahip bir FHD+ ekranı bulunuyor. Ve önceki söylentilere göre, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca telefonla ilgili diğer tahminler ise ön kamerasının 20 MP değerinde olacağı yönünde. Arka kameralarda ise üçlü bir kamera düzeni bekleniyor. Kamera tarafında 64 MP veya 48 MP ana kamera olacağı düşünülüyor. Telefonun 5G uyumlu olacağı biliniyor fakat 5G olmayan versiyonunun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. En yakın zamanda Meizu 17‘nin tanıtılması ve özelliklerinin duyurulmasını umuyoruz.