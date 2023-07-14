Yenilikçi bir ürün piyasaya sürüldüğünde, genellikle diğerleri onu taklit etmek ya da en azından ondan esinlenmek ister. Nothing adlı şirketin benzersiz, LED ışıklarla kaplı şeffaf tasarımlı akıllı telefonları bu konuda bir istisna değil. Şu ana kadar, bu tür telefonları piyasaya süren tek şirket Londra merkezli girişim Nothing idi, ancak yakında bir rakibi ya da belki de bir taklitçisi olabilir. Infinix adlı şirketin, Nothing’in piyasaya sürdüğü Phone (2) modeline benzeyen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Mukul Sharma, Infinix’in GT serisi altında yeni bir akıllı telefon geliştirdiğini duyurdu. Telefonun, Nothing Phone (2) modelinden esinlenildiği belirtiliyor. Sharma ayrıca, iddia edilen telefonun bir resmini paylaştı ve bu telefonun Nothing telefonlarında bulunan Glif Arayüzüne benzer özelliklere sahip olabileceğini belirtti.

Telefonun, Nothing Phone (1) ve Phone (2) modellerinde olduğu gibi şeffaf bir arka yüzeye sahip olup olmayacağı konusu belirsiz. Ancak, Sharma bu Infinix akıllı telefonun oyun odaklı bir kategoriye dahil edileceğini ve yakın zamanda piyasaya sürülen Nothing telefonundan “çok daha düşük” bir fiyatla satışa sunulacağını iddia ediyor.

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Bu haberler ilginç olsa da, Infinix’in Phone (2) modelini taklit ederek yasal sorunlarla karşılaşabileceği düşünülüyor. Londra merkezli girişim Nothing’in CEO’su Carl Pei, Sharma’nın bu tweetine yanıt verdi ve avukatlarına hazırlanmalarını söyledi. Pei’nin bu durumu bir şaka olarak algıladığı, eklediği gülme emojisiyle anlaşılıyor. Ancak, Nothing’in telefonlarında kullanılan Glyph Arayüzünün patentini almadığı kesinleşti. Bu durumda, eğer bir şirket bu arayüzü taklit ederse, yasal bir dava ile karşılaşabilir.