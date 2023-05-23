Infinix Note 30 serisi nihayet küresel pazar için duyuruldu. Seride Infinix Note 30 4G, Note 30 5G ve Note 30 Pro 5G olmak üzere üç model bulunuyor. Bu akıllı telefonların her birinin teknik özellikleri doğrulanmış olsa da, marka henüz ayrıntılı fiyatları açıklamış değil. Bilinen tek şey, Note 30’un maliyetinin 230 dolar olduğu ve diğer iki modelin 300 doların altında fiyatlandırıldığı. İşte bütçe dostu fiyatlı yeni canavarlar!

İşte Karşınızda Küçük Kardeş Infinix Note 30 4G!

Infinix Note 30 4G, ortaya konumlandırılmış bir çentiğe sahip 6,78 inç boyutlu devasa bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Cihazın ön tarafında 16MP çözünürlüklü kamera ve arkada 64MP çözünürlüklü OmniVision OV64B birincil kamera, 2MP çözünürlüklü bir makro kamera ve bir adet de AI lens bulunuyor.

Helio G99 yonga seti ve 8 GB RAM, Infinix Note 30 4G’ye güç veriyor. Telefon 4/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Infınix’in yeni canavarı 45W hızlı şarjı ve 5W ters kablolu şarjı destekleyen 5.000mAh pil barındırıyor. JBL destekli çift stereo hoparlör, microSD kart yuvası, NFC, 3,5 mm ses jakı ve Android 13 gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.

Infinix Note 30 4G, Sihirli Siyah, Uzay Mavisi ve Günbatımı Sarısı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bu renkler oldukça şık durmuş. Cihazın iddia edilen satış fiyatı ise 230 dolar civarında.

5G’li Yeni Canavar: Infinix Note 30 5G

Infinix Note 30 5G, 4G versiyonuyla aynı ekrana sahip. 16MP çözünürlüklü özçekim kamerası da kardeşiyle birebir aynı. Ana kamerada ise önemli bir değişiklik var. Cihaz, 108MP çözünürlüklü Samsung ISOCELL HM6 sensörünü ana kamera olarak kullanıyor.

Yeni canavar, işlemcide de bir değişikliğe sahip. Bu modelde 5G destekli Dimensity 6080 yonga setine, 4/8 GB RAM ve 128/256GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. ve 45W şarjlı 5.000mAh pil ile güçlendirilmiştir. Note 30 4G’de sunulan şarj aleti 9V/5A’da şarj olurken, 5G sürümü 10V/4.5A’da çalışıyor.

Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. İki cihaz da en nihayetinde 45W hızlı şarja sahip diyebiliriz. Ancak Note 30 5G’de amper biraz daha yüksek olduğu için cihaz biraz daha hızlı şarj olacaktır. Note 30 5G’nin diğer özellikleri ve renk seçenekleri ise 4G varyantı ile aynı. Cihazın iddia edilen satış fiyatı ise 300 doların altında.

Pro’ların Pro’su: Infinix Note 30 Pro

Infinix Note 30 Pro oyun için özel olarak optimize edilmiş MediaTek Helio G99 yonga setiyle donatılan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Helio G99 güçlü bir işlemci olsa da, eski tarihli bir işlemci olduğu için Note 30 Pro bir 4G cihazı olmuş.

Ekran ise gerçek bir başyapıt. Cihaz, 10-bit renkler, 120Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,78 inç boyutlu AMOLED FHD+ ekrana sahip. Yeni canavarda LED flaşlı 32MP ön kameraya yer verilmiş. Arka kamera dizilimi ise Note 30 5G ile aynı.

Note 30 Pro, oldukça geniş bir yüzey alanına sahip sıvı soğutma ünitesi ile donatılmış durumda. Helio G99 yonga setine, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Yeni canavar, 68W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile birlikte geliyor.

Ayrıca, telefon 15W kablosuz şarjı da destekliyor. JBL destekli çift stereo hoparlör, microSD kart yuvası, NFC, 3,5 mm ses jakı ve Android 13 sürümü de cihazda sunulan diğer güçlü özellikler arasında. Note 30 Pro, Siyah ve Altın Mavi renklerde satın alınabiliyor. Cihazın iddia edilen satış fiyatı ise 300 doların altında.

Infinix Note 30 serisi ayrıca henüz resmiyet kazanmayan Infinix Note 30 VIP ve geçen hafta duyurulan Helio G85 destekli Note 30i’yi de içeriyor.

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