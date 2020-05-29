Infinix Hot 9 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı

Infinix, bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte Infinix Hot 9 ailesini ailesine ait iki modelini duyurdu. Lansmanı yapılan cihazlar, özellikleri, dörtlü kamera kurulumları ve batarya kapasiteleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kuruldu. Şirket sektörde yeni olmasına rağmen çıkarmış olduğu modellere ile piyasada rekabetçi olacak.

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Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro modelleri, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası deliğine sahip. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera modülüne yakın bir yerde de fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor.

Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefonlar, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.

Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet ve Ocean Wave olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonlar, 5 Haziran tarihinde piyasada yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 modeli 112 dolar, Hot 9 Pro modeli ise 125 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Infinix Hot 9 özellikleri

Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)

Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm

Ağırlık: 185g

Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)

İşlemci: MediaTek Helio P22

Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı

Infinix Hot 9 Pro özellikleri