Mobil teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Infinix, MWC 2024 etkinliğinde yeni bir amiral gemisi oyun akıllı telefonunu tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Infinix GT Ultra adını taşıyan bu yeni cihaz, markanın son teknolojik yeniliklerini ve oyun performansını bir araya getiriyor ve sentetik kıyaslama performansıyla da büyük bir ilgi odağı oldu.

İlginizi Çekebilir: Şık ve Zarif Telefon: Infinix ZERO 30 İncelemesi

Şirket, Infinix GT Ultra’yı dört temel alana odaklanan yeni oyun teknolojileriyle donatıyor: işlemci, grafik, soğutma ve yapay zeka optimizasyonları. Resmi açıklamalara göre, Infinix GT Ultra, MediaTek Dimensity 9300 SoC gibi amiral gemisi sınıfı bir işlemciyle gelecek. Bu güçlü çipi desteklemek için ise termal kısıtlamayı önlemek amacıyla CoolMax teknolojisi kullanılacak.

CoolMax teknolojisi, etkileyici bir 10 santigrat derece sıcaklık düşüşü sağlayarak cihazın performansını artıracağını iddia ediyor. Yeni çıkacak oyun telefonu, sahip olduğu yenilikçi özelliklerle birlikte AnTutu testinde 2.215.639 puan alarak yüksek bir performans sergiliyor. Infinix ayrıca, FHD+ panellerde 180Hz ve WQHD+ ekranlarda 144Hz gibi yüksek yenileme hızları sunmak için Pixelworks görsel işlemcilerini kullanıyor. Ancak Infinix GT Ultra’nın hangi konfigürasyonlarla piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil.

MWC sırasında önemli bir diğer duyuru ise iki yeni şarj teknolojisiyle geldi. Infinix, AirCharge ve Extreme Temp Pil adını taşıyan bu teknolojilerle dikkatleri üzerine çekti. AirCharge, manyetik rezonans tabanlı bir kablosuz şarj teknolojisi sunarken, Extreme Temp Pil ise -40 santigrat dereceye kadar düşen sıcaklıklarda dahi cihazın şarj edilebilmesini sağlayan bir tasarıma sahip. Bu yenilikler, Infinix’in teknoloji alanındaki liderliğini bir kez daha gösteriyor ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için sürekli olarak çaba gösterdiğini gösteriyor.