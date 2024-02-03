Şık tasarımı ve zarif hatlarıyla dikkat çekecek olan Infinix Zero 30 incelemesiyle karşınızdayız.

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Markanın fiyat/performans odaklı ve 2K video çekme kapasitesine sahip telefonunun detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Not: Bu videoda yer alan Infinix Zero 30 4G modeli telefon, inceleme örneği olarak Infinix Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Şık tasarımı ve özellikle kamera tarafında sunduğu güçlü performansıyla beğenileri üzerine toplayan Infinix ZERO 30, iki farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geliyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alan cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesinin yanı sıra 45W şarj hızıyla da dikkat çekiyor.

Global teknoloji markası Infinix, dünyanın farklı ülkelerinden tüketicilerin beğenisini toplayan yeni akıllı telefonu ZERO 30’un Türkiye’de satışa çıkacağını duyurdu.

Farklı dokularla tasarlanmış şık arka yüz dizaynı

Türkiye’de pek yakında tüketicilerin beğenisine sunulacak Infinix ZERO 30, şık ön ve arka yüz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön yüzünde kıvrımlı bir yapıya sahip olan cihaz; altın ve yeşil olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle gelecek.

2K çekim yapabilen 108 megapiksel kamera

Ön yüzünde 50, arkasında ise 108 megapiksel kamera bulunan ZERO 30, 2K 30FPS veya 1080P 60FPS’ye kadar video kaydı alabiliyor. Güçlü kamerasının yanı sıra şarj özellikleriyle de dikkat çeken Infinix ZERO 30, 5.000 mAh batarya kapasitesinin yanı sıra 45W şarj hızına sahip. Performans tarafında ise MediaTek Helio G99 işlemciyle donatılan cihazda tüketicilere tüketicilere 256 GB depolama alanı sunuluyor.

Infinix Zero 30 4G Özellikleri