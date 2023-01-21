Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo sonrasında HarmonyOS işletim sistemi oyuna dahil olmuştu. Mobil işletim sistemleri arasında Android ve iOS rekabetine yeni bir oyuncu eklenmiş olmuştu. Görünüşe göre yakında oyuna bir oyuncu daha dahil olacak. Business Standard’dan elde edilen özel bilgilere göre Hindistan, hükümetin ve özel şirketlerin ortak girişimi olan IndOS ön adı altında kendi mobil işletim sistemini oluşturmak için bir proje üzerinde çalışıyor.

Üst düzey hükümet kaynakları, amacın mobil işletim sistemi pazarında Google’ın Android rekabetini oluşturmak olduğunu söylüyor. Hindistan’da Android bugün pazarın yüzde 97‘sinden fazlasını oluşturuyor. Yeni işletim sistemi Apple’ın iOS‘i ile de rekabet edecek.

Kimliğini vermek istemeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi; “Hindistan, dünyanın en büyük mobil cihaz pazarlarından biridir. Amacımız, seçim ve rekabet de sağlayabilecek güvenli bir Hint mobil işletim sistemi oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Yerli mobil cihaz üreticileri de mobil cihazlar için yerli bir işletim sistemi oluşturmakta ısrar ediyor. Bu işletim sistemi muhtemelen ilk olarak Hindistan’a özel olacak. Çin ile rekabet içerisinde olan Hindistan’ın güvenliğini korumak için Android’i bırakması ve yerel işletim sistemine geçecek olması oldukça ilginç olacak.

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Dünya çapında global bir konuma sahip olan Android ve iOS’in karşısına önümüzdeki süreçte daha fazla rakip çıkacak gibi görünüyor. HarmonyOS’in bu yıl içerisinde daha da yaygınlaşması ve diğer telefon üreticileri tarafında da benimsenmesi bekleniyor. Bakalım mobil işletim sistemleri arasındaki rekabet nasıl şekillenecek?