Android 13‘ün çıkmasıyla birlikte Google, Android kullanım oranları güncellendi. En yeni Android işletim sisteminin benimsenmesiyle ilgili olarak Google tarafından sağlanan bilgiler dikkat çekici. Rapora göre, Android 13, piyasaya sürüldükten 5 ay sonra tüm cihazların yüzde 5,2‘sine yüklenmiş durumda. Ayrıca Android 12 (Android 12L ile birlikte), geçtiğimiz ağustos ayında kaydedilen yüzde 13,5’lik orana kıyasla akıllı telefonların yüzde 18,9’unda yüklü olarak önemli ölçüde daha büyük bir orana sahip.

Ancak daha önceki sürümlere bakıldığında, daha önce yüzde 0,3 olan Jelly Bean oranı çok düşük seviyede. Android Oreo kullanımı ise yüzde 10’un altına düşmüş durumda. KitKat da yüzde 0,9’dan yüzde 0,7’ye düşerek gerilemeye devam ediyor.

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Android 13 kullanım oranı

En son verilere dayanarak, Android 13’ün oldukça iyi yayıldığı görülüyor. Bu başarının bir kısmı, farklı şirketlerin güncellemeyi ne kadar hızlı yayınladığından kaynaklanıyor olabilir.

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Akıllı telefon satışlarının katlanarak arttığı günler artık geride kaldı. 2022’nin sonundan gelen bilgiler uyarıları doğruladı. Günlük hayatımızdaki en önemli şey artık cep telefonları, ancak satışlar hala düşüyor.

Canalys’ten alınan en son bilgilere göre, 2022’nin dördüncü çeyreğinde 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 17 daha az akıllı telefon teslim edildi. Yıllık düşüş özellikle dikkat çekicidir: 2022’de 2021’e kıyasla yüzde 11 daha az birim satıldı.