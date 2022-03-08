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İndirmeleri Yönetme Şeklini Değiştirme İmkanı Sunan Firefox 98 Piyasaya Sürüldü!
Mozilla bugün Windows, macOS ve Linux için Firefox‘un 98 sürümünü Windows, macOS ve Linux için Firefox 91.7 ESR ile birlikte yayınladı. Güncelleme bir dizi yenilik, düzeltme ve performans iyileştirmesi içeriyor. İşte ayrıntılara göz atalım.
Ana yenilik, dosyaları aktarırken tarayıcıyla ilgili bazı klasik şeyleri değiştiren optimize edilmiş indirme akışıdır. Artık program bir dosyayı indirdiğinizde ne yapacağınızı sormayacak ve direk bir şekilde bilgisayara inmesini sağlayacak. Bilindiği üzere eski sürümlerde, kullanıcının dosyayı açmaya veya diske kaydetmeye karar vermesi için bir pencere açılıyordu.
Firefox 98, süreçte herhangi bir insan müdahalesi gerekmeden her şeyi sistem ayarlarınızda belirttiğiniz klasöre otomatik olarak indirecek. Bu, her şeyi daha çevik hale getirecek.
Başka bir iyileştirme, indirilenler panelinden indirilen dosyaları silme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Eski modelde, kişinin pencereyi açması, hedef klasörü açma seçeneğine tıklaması, dosyayı bulması ve manuel olarak silmesi gerekiyordu.
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Firefox 98’den daha fazla değişiklik
Güncelleme, webRequest adlı bir engelleme özelliği ile başlatma sırasında eklentilerin yüklenmesini iyileştirmeyi vaat ediyor. Mozilla‘ya göre, engellenmeyen webRequest istekleri, Firefox‘un açılış süresini etkileyen eklentilerin erken başlatılmasına neden oluyor. Düzeltme ile program yüklemesinin daha hızlı ve optimize olması bekleniyor.
Firefox 98, doğrudan resmi Mozilla web sitesinden indirilebilir veya Yardım > Firefox Hakkında menüsünden güncellebilirsiniz. Yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz bize yorumlarda bildirin.
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