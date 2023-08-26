EA tarafından geliştirilen Immortals of Aveum bir anda ortaya çıktı ve duyuruluşundan kısa süre sonra çıkışını gerçekleştirdi. Yayınlanan oynanış fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken bu oyun, yılını sürprizi olacak gibi görünüyordu. Peki, oyun çıktıktan sonra durum ne oldu? Gerçekten de yılın sürprizi olabilecek mi? Gelin Immortals of Aveum incelemesine hızlıca göz atalım.

İçindekiler Immortals of Aveum inceleme

Immortals of Aveum inceleme

Oyunun merkezinde, Yara’nın büyülü boşluğunun üzerinde yer alan yüzen şehir Seren’den bir sokak çocuğu olan Jak’ın yerine koyacak yeni bir birinci şahıs nişancı oyunu yaratmak için bir araya geliyor. Jak ve en yakın arkadaşı Luna, zengin bir adamın çantasını çalıp bir tiyatronun balkonunda gösteri izledikten sonra derme çatma evlerine dönüyor ve kayıtsız bir toplumda hayatta kalmaya çalışan diğer iki çocukla yeniden bağlantı kuruyor.

Seren, gökyüzüne doğru yükselen üst üste dizilmiş yüksek binaların ışıkları ve aşağıdaki Yara’nın ışıltısıyla aydınlatılan serin bir ortam sunuyor. Jak ve Luna arasındaki dinamik, bağlantı kurması kolay duygusal bir temel sağlıyor. Ancak Seren’de geçirdikleri zamanlar gibi birlikte geçirdikleri zamanlar da sona erecek gibi görünüyor. Luna, Lucium krallığının ordusuna katılarak Everwar olarak bilinen devam eden çatışmada savaşan büyülü askerler Magni’ye katılmayı planlıyor. Seren, Rasharn adında rakip bir gücün saldırısına uğrayınca Jak da mücadeleye katılıyor.

Başlangıçta Jak, kendisine Ölümsüzlerden biri olma fırsatını sunan bir testi geçer; bu, düşük rütbeli bir subaydan generalliğe yükselmeye benzer bir adım gibi görünür. Mağaralar, ormanlar, buzlar ve lavlar arasındaki görevleri tamamlayıp Rasharn’ın lideri ve eski bir Ölümsüz olan Sandrakk’a karşı savaşırken, önceden belirlenmiş fantastik atmosfer yerini daha genel bir duyguya bırakıyor. Biraz tanıdık gelen ve dünyaya gerçek bir değer katmayan bir dilin kullanıldığı pratikte açıkça görülüyor.

Immortals of Aveum sürekli olarak Pentacade, Aelori ve Binding Stone gibi yeni terimleri tanıtıyor. Oyunun, dünyanın bazı ilginç yönlerine sahip çarpıcı unsurlarını takdir etmek ve oyunun büyük fikirlerini kavramaya başladığınızda şimdi olduğundan daha dramatik bir keşiften faydalanmak daha faydalı olacak.

Jak, silah yerine sihir kullanarak savaşan bir büyücüdür ve düşmanlara ateş ettiğiniz renkli ışıklar ve onların karşılık verdiği neon ışınlar, diğer nesnelerin görünürlüğünü engelleyebilir. Bu, özellikle bol ışıklandırmanın düşmanların konumlarını anlamayı zorlaştırdığı karanlık ortamlarda geçerlidir. Şu anki haliyle oyun oldukça zorlu tasarlanmış gibi görünüyor. Varsayılan ayarın zor moda, kolay ayarın ise geleneksel normal moda daha yakın olduğunu fark ettim.

Mücadelenin en büyük sorunu fikirleriyle pek bir şey yapmamasıdır. Jak’ın kullandığı büyüler esasen ateşli silahları taklit ediyor ve kullanımları pek tatmin edici değil. Varsayılan olarak, kırmızı büyü bir pompalı tüfek gibi çalışır ve yakın mesafelerde yüksek hasar veriyor. Mavi büyü ise işlevsel olarak bir tüfek gibi kullanılır ve yeşil büyü zümrüt küreler şeklinde bir makineli tüfek gibi ateş ediyor. Ancak bu büyüler onları farklı ateşli silahlara dönüştürebilecek yeni ekipmanlarla değiştirildi.

Büyüler benzersiz değil ve düşmanların yalnızca hasar süngerleri olduğu gerçeği gerçekten de çok etkileyici. Daha zorlu dövüşler fazla düşünmeyi gerektirmiyor gibi görünüyor. Oyun büyük bir yenileyici kalkan ve önemli bir sağlık çubuğu sağlıyor ve bir sonraki sıkıcı yarım saat için işi şansa bırakıyor. Jak’ın ayrıca oyun alanını eşitlemek için tasarlanmış başka yetenekleri ve öğeleri de var. Görmeyi zorlaştıran parlak saldırılarla dolu savaşın kaosunda faydalı olabilecek bir kalkan fırlatabilirsiniz.

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Ayrıca düşmanları yavaşlatan ve odaklanmalarını bozmanıza yardımcı olan sihirli bir ışığa sahip olan yeşil yapışkan maddeler olan Limpets’i de fırlatabilirsiniz. Daha da önemlisi, uçmak için parlayan bağlantı noktalarına ulaşmak için kullanılabilecek bir tutma kancası da bulunmaktadır. Bu heyecan verici bir özellik gibi görünebilir, ancak bunu savaş sırasında nadiren kullandım çünkü oldukça hassas bir doğruluk gerektiriyor.

Oyunu genel olarak değerlendirecek olursak oyun ortalama bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Oyun sanki DooM’u büyü ile oynamak gibi bir his veriyor. PS5’te FPS drop sorunu yaşamadık. HDR’ı da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ancak çözünürlük dinamik olarak değiştiği için eğer oyunu yakın bir mesafeden oynuyorsanız bu dinamik çözünürlüğü fark ediyorsunuz. EA’in elindeki malzemeyi biraz daha geliştirip daha farklı bir dünya oluşturmasını beklerdim. Potansiyeli bu kadar çok olan oyun ortalama üzeri bir deneyim sunuyor.