Google, Apple’ı RCS mesajlaşma standardını benimsemeye ikna etme mücadelesine devam ederek yeni bir “RCS zamanı” blog yazısı yayınladı. Google tarafından yoğun bir şekilde tanıtılan RCS ya da Zengin İletişim Hizmetleri, mevcut SMS mesajlaşma standardının yerini almak üzere tasarlanmış bir mesajlaşma standardı.

Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar ve daha büyük dosya boyutları için destek sağlamanın yanı sıra gelişmiş şifreleme, platformlar arası emoji tepkileri ve farklı cihazlar arasında daha güvenilir grup sohbetleri sunuyor. Google bir yılı aşkın bir süredir RCS’yi benimsemesi için Apple’ı zorluyor.

Google’ın yeni blog yazısı, bu haftanın SMS mesajlaşma standardının 30. yıldönümü olduğunu ve ilk SMS mesajının 3 Aralık 1992’de gönderildiğini belirtiyor. Google güncelleme zamanının geldiğini savunuyor.

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Google, RCS ile platformlar arası uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşmanın mümkün olacağına dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı yazım göstergeleri, okundu bilgisi, daha yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar ve grup sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol gibi özellikler hem iPhone’larda hem de Android telefonlarda standart olacak.

AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony ve diğerleri dahil olmak üzere tüm büyük mobil operatörler ve üreticiler RCS desteğini uygulamaya koymuştur. Apple ise tek direnişçi olmaya devam ediyor ve şirket şu ana kadar Google’ın RCS’yi benimsetme girişimlerini neredeyse hiç kabul etmedi.

Apple’ın RCS’yi desteklemeyi düşünüp düşünmediği ya da böyle bir desteğin ne zaman uygulanabileceği konusunda bir açıklama yok. Eylül ayında verdiği bir röportajda Apple CEO’su Tim Cook bunun bir öncelik olmadığını söylemişti. Cook, “Kullanıcılarımızın bu noktada çok fazla enerji harcamamızı istediklerini duymuyorum” dedi.

Cook ayrıca, Android telefon kullanan annesine fotoğraf gönderirken sorun yaşadığını belirten bir muhabire iPhone’un yükseltilmesini önerdi. “Annenize bir iPhone alın” dedi.