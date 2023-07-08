IMEI kayıt ücretlerinin geçtiğimiz gün 6.091 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmesi, özellikle Sarp Sınır Kapısı’nda inanılmaz bir yoğunluğa neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla geçtiğimiz gün iğneden ipliğe birçok kaleme zam gelmişti. Bu zamlar özellikle IMEI kayıt ücretini etkilemişti. Ülkemizdeki yurtdışı telefon kullanıcıları, 8 Temmuz’dan, yani bugünden, itibaren geçerli olacak zamlar öncesi telefonlarını kaydettirmek için sınır kapılarına resmen akın etti! İşte sınır kapılarındaki IMEI kayıt yoğunluğu!

Sistemler Çöktü, Vatandaşlar Sınır Kapılarına Yığıldı!

Zamdan etkilenmek istemeyen ve konudan erken haberi olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Bu haberi almakta gecikenler ise önce e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmaya çalıştılar, fakat BTK sistemindeki yoğunluk nedeniyle resmen e-Devlet çöktü.

Bunun üzerine vatandaşlar, telefonlarını kaydettirmek veya bir an önce yeni telefon almak için Sarp Sınır Kapısı’na akın etti. Sarp Sınır Kapısı’ndaki durumu daha iyi anlamak için yapılan paylaşımlar göz önüne alındığında, kuyruğun Artvin Hopa’ya kadar uzandığı ve Sınır Kapısı çevresindeki kuyruğun 17 kilometreyi aştığı anlaşılıyor. Burada vatandaşın çaresizliğini görmek mümkün.

Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan’a geçen ve uygun fiyatlı bir telefon satın alan bir vatandaşın Türkiye’ye dönmesi durumunda, giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde BTK sistemi üzerinden IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Bu detayları geçtiğimi gün sizlerle paylaştığımız yazımızda aktarmıştık. Bugüne kadar 6.091 TL olan kayıt ücreti ise bugünden itibaren 20.000 TL olarak “güncellendi” bu da vatandaşların ucuz telefon hayalini suya düşürdü.

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Yoğunluğun tek nedeninin telefon kaydı yapma işlemi olmadığını söylemiştik. Bazı Gürcistan’a geçiş yaparak uygun fiyatlı telefon alıp, aynı gün içerisinde bu telefonları kaydettirme umuduyla sınır kapılarına akın etti. Bu durum sınır kapılarındaki yoğunluğun daha da artmasına neden oldu.

Bu gelişmeler, vatandaşların telefon alım sürecinde karşılaştıkları zorlukları en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Zamdan etkilenen IMEI kayıt ücretleri, telefon alım sürecini çok daha pahalı hale getirerek vatandaşları mağdur edebiliyor.

Bu durumun yakın gelecekte nasıl bir çözüme kavuşacağı ve vatandaşların daha uygun fiyatlı telefonlara erişim sağlama konusundaki sıkıntıların nnasıl çözüleceği ise merak ediliyor. Türkiye’de fiyatı artan bir şeyin asla düşmediğini düşündüğümüzde, 20.000 TL’lik kayıt ücreti gelecekte sadece artabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yine ilerde kayıt ücretlerine bir güncelleme gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!