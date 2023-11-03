IMEI kayıt ücreti, vergiler ve harçlar geçtiğimiz aylarda zamlanmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise vergiler, harçlar ve trafik cezaları zamlanıyor. Detaylara bakalım.

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Haber Ozan Bingöl’den geliyor. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 58.46 olmasından mütevellit harçlar, vergiler ve cezalar zamlanıyor. Tabii ki zamlanan harçlar içerisinde IMEI kayıt ücreti de bulunuyor.

“2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.”

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur.

Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 3, 2023

6000 TL civarında olan IMEI kayıt ücreti 6000 küsür TL’den 20.000 küsür TL’ye çıkarılmıştı. Bu tutar 2024 yılından sonra ise 31.692 TL oluyor. Şu anda bazı modellerde yurtdışından satın alıp kayıt yaptırıp kullanmak ucuza gelebiliyor. Ancak IMEI kayıt ücreti yükseldikten sonra bu pek mümkün olmayacak. Bundan mütevellit bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa ve bunu yurtdışından getirip kayıt ettirecekseniz bu işlemi 2024 yılından önce yapmanız tavsiye ediliyor.

Aynı şekilde kullandığınız otomobilinizin muayene tarihi geçmişse ya da geçmeye yakınsa muayenenizi 2024 yılından önce yaptırmanız tavsiye ediliyor. Aksi takdirde 2024 yılından sonra zamlanmış fiyattan muayene yaptırmak zorunda kalmanız kaçınılmaz olabilir.

Tabii ki trafik cezaları için de dikkatli olmak lazım. Ancak ceza için değil kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için trafik kurallarına uyun.