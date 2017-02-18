Genişten çok daha geniş ekran sinema anlayışı ile yola çıkan IMAX’in sanal gerçeklik konusunda ne yapacağı pek bilinmiyordu.

Bu konuda adım atmaya başlayan firma ilk olarak IMAX VR Experience Center adını verdiği yeri Los Angeles’ta açtı. Oculus Rift, PlayStation VR ve HTC Vive ile breaber sanal gerçeklik teknolojinin 2016 yılına damgasını vurması beklenirken başlıklar beklentilerin çok altında kaldı. 2017 yılının sonuna doğru bu cihazların daha yaygın olması bekleniyor. Ancak gerek sistem özellikleri gerekse başlık ücretleri bunun zor olacağını gösteriyor. İnsanlar da bu başlıklarını evine almak yerine cüzi bir miktar ödeyip dışarıda deneyimlemek istiyor.

Şirket Los Angeles’tan sonra Çin, İngiltere, New York ve California’da buna benzer merkezler açacak. Los Angeles’ta açılan merkezde HTC Vive ve StarVR başlıklarından oluşan 14 cihaz yer alıyor. Burada Star Wars: Trials on Tatooine’den John Wick Chronicles’a kadar bir çok içerik yer alıyor. Kullanıcılar burada 7 dolar ile 10 dolar arasında değişen bilet fiyatları ödüyorlar. Bir de 25 dolara VR Sampler seçeneği var. Bu seçenekle beraber kullanıcılar 30 dakika boyunca Steam içeriklerini kullanabiliyorlar.