Geçtiğimiz günlerde sizlere Togg T10X‘in 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktığı bilgisini aktarmıştık. Aynı gün Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine kadar teslim edileceği belirtilmişti. Sonunda beklenen oldu ve “Kula” rengi Togg Elazığ’a ulaşarak sahibine kavuştu!

Togg Teslimatları Son Hız Başladı!

Togg’un Nisan ayı başından itibaren teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak üretilen Togg T10X’lerin teslimatı bir türlü başlayamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 dakikada 1 adet Togg üretildiğini söylemesine rağmen Togg’un üretim tesisinden bir görüntü paylaşılmaması ve Togg’ların bir türlü teslim edilememesi merak uyandırmıştı.

Togg, nihayet bu sorulara bir cevap niteliğinde paylaşım yapmış ve Togg’ların sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurmuştu. Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

Kula rengi Togg, bugün Elazığ’da Turgay Akgün’e teslim edildi. Elazığ trafiğinde yerini alan 23 LN 023 plakalı Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Turgay Akgün, ”Biz de ilk 10’da olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müthiş bir araba. Sahip olmak isteyen herkes umarım sahip olur. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Hiç ses yok. Sadece müzik sesi var. Onun haricinde ne yol sesi ne de motor sesi var. Hiçbir şey yok. Elazığ’ın ilk Togg’u. Elazığ’ımıza ilk getirebilmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi müthiş. Biz kimseye haber vermedik. Vermediğimiz halde bu şekilde. Sadece çekirdek ailemizle teslim almak istemiştik.” ifadeleriyle araç hakkındaki ilk görüşlerini ve duygularını paylaştı.

Bu gelişmeyle beraber Togg teslimatlarının da söz verilen tarihlerde başladığını söylemek mümkün. Togg’un eve kadar gelerek teslimat yapması da araca verilen önemin bir göstergesi olmuş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg başarılı oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!