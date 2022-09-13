Samsung tarafında yeni S serisi Galaxy S23 hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Biz de derlediğimiz bu sızıntıları sizlerle paylaşmak istedik.

Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP’lik Kameraya Sahip Olacak

Samsung Galaxy S23 ailesindeki en büyük değişikliklerden birisi işlemci konusunda olacak. Artık Exynos işlemcileri S serisinde tamamen hayatımızdan çıkaracak olan Samsung yeni Galaxy S23 serisinde TSMC üretimi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak. Böylece ısınma ve performans kayıplarının da önüne geçecek.

Kamera konusunda ise Samsung Galaxy S23 serisiyle büyük bir atılım yaparak 200MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanacak. Şimdilik gelen bilgiye göre sadece S23 Ultra’da bu sensör kullanılacak. Bu sayede daha yüksek görüntü kalitesi, daha iyi ışık alarak gece çekilen fotoğraflarda da kalite artışı bekleniyor.

İlk gelen bilgilere göre Samsung da Apple gibi tasarım konusunda fazla değişiklik yapmayacak ve Galaxy S22 serisinde kullandığı tasarım dilini devam ettirecek.

Peki siz Samsung Galaxy S23 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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