İlk kara delik görüntüsünün arkasındaki başarılı kadın “Katie Bouman”

Katie Bouman ve arkadaşlarının geçtiğimiz günlerde yayınladığı kara delik görüntüsünün ardından, birçok cinsiyetçi yorum sosyal medyada göze çarpmaya başladı. Ortaya çıkan görüntü büyük ölçüde Bouman tarafından yazılan algoritmalar olsa da insanlar, bu başarıyı kutlamak yerine itibarsızlaştırmaya yönelik yorumlarda bulunmaları göze çarptı.

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Katie Bouman projenin “fotojenik yüzü” mü?

Katie Bouman ve ekibinin kara delik görüntüsünü paylaşmasının ardından, yapılan işe ve öne çıkan bilim insanlarına dair pek çok eleştirel yorum sosyal medyada paylaşıldı. Bu eleştirilerin çoğu, BBC’de “İlk kara delik görüntüsünün arkasındaki kadın” olduğunu belirten bir makalenin yayınlanmasının ardından ortaya atılmış oldu.

Reddit gibi farklı internet platformlarında projenin fotojenik yüzü olduğuna vurgu yaparak eleştirilerin artmasını sağladı. Sadece Katie Bouman ’ın ön planda olduğunu düşünen ve kodlamanın bu gibi işlerde yapılacak en küçük katkı olduğunu savunan pek çok kişi sert eleştirilerde bulunuyor. Sadece yabancı kaynak ve sosyal mecralarda değil, Türkiye’de de buna benzer pek çok paylaşımlar gündeme gelmeye devam ediyor.

bu kadin ne projeyi yoneten ne de projenin basmimari. kendisi buyuk bir takimin parcasi. medyanin bir tek onu parlatmasi asil cinsiyetcilik degil mi? eger cinsiyeti kadin degil de erkek olsaydi medya yine boyle mi davranirdi 🤔🤔 — éclair (@ellekanako) 12 Nisan 2019

Katie Bouman ‘ın ön plana çıkmasının sebebi olan akademik makalelerin yayınlanmasındaki sürecin yanlış anlaşılmasından dolayı ortaya çıktığı söylenebilir. Katie Bouman , “Computational Imaging for VLBI Image Reconstruction-VLBI Görüntü Yeniden Yapılandırması için Hesaplamalı Görüntüleme” adlı makaleye en önemli katkıları yapan kişi olduğu için makalenin de ilk yazarı oldu. Tüm bilimsel çalışmalarda sürecin bu şekilde işliyor olması gözardı edilerek, Bouman’ın kadın olduğu için ön planda olduğu düşünülüyor.

Katie Bouman etkisi

Medyada görülen, erkeklerle ilgili bilimsel keşiflerin ve başarı öykülerinin nadiren abartma olduğuna inanılıyor. Bunun en büyük sebebi de toplumun ve medyanın erkeklerin zaten tarih yazıyor olduğuna dair bir inancın benimsemesi. Göz ardı edilen kadınlara karşı farkındalığın artırılması için yapılan çalışmalara rağmen insanlar, bu bilimsel gelişmenin önemine değil Bouman’ın cinsiyetine takılmayı tercih ediyor.

STEM‘deki cinsiyet çeşitliliğinin savunucusu, fizikçi Dr. Jessica Wade “Dünyanın en büyük bilimsel atılımları – bir kara deliğin ilk doğrudan görüntüsünü almak gibi – ancak büyük, uluslararası, çeşitli , bilim adamlarından oluşan ekiplerin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkar. Yüzyıllar boyunca bu keşiflerden dolayı öne çıkmasını seçtiğimiz insanlar erkekti. ” dedi.

Katie Bouman ve ekibi sayesinde dünya tarihinde ilk kez fenomenleşmiş bir gök cisminin görüntüsü paylaşıldı. Atılan bu büyük adımın önemi dışında pek çok insanın farklı yerlerden bakıyor olması, bilimsel gelişmelerden çok insanların cinsiyetlerine odaklanılmış olduğunu gösteriyor. Bilim insanlarının cinsiyetine vurgu yapmak, bu önemli projenin geleceğimize yapacağı katkılardan haberdar olmamak ve ciddiyetini anlayamamaktan kaynaklanıyor olabilir.