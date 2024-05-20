Türk tarihi ve mitolojisinin eşsiz olaylarını, karakterlerini ve motiflerini beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Göktürk Üçlemesi serisinin ilk filmi “İlk Göktürk” merakla bekleniyor. Panzehir, Dağ ve Börü gibi başarılı projelerle tanınan yönetmen ve senarist Alper Çağlar, bu projeyle büyük ilgi topluyor. Sonunda, İlk Göktürk’ten ilk görseller paylaşıldı ve bekleyişin sona erdiğine dair umutlar arttı.

İlk Göktürk Filmi Yeni Karelerle Karşımızda: İlk Göktürk Ne Zaman Çıkacak?

İlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak sorusu çok sık soruluyor. İlk Göktürk’ün vizyon tarihi 2019 olarak açıklanmıştı, ancak pandemi, ekonomik koşullar ve yönetmenin titiz çalışma anlayışı nedeniyle süreç uzadı. Henüz bir tarih verilmemiş olsa da, görsellerin paylaşılması umutları artırıyor.

İlk Göktürk oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Filmde Murat Serezli (Alagar), Cengiz Coşkun (Bumin Kağan), Arif Diren (İstemi Yabgu) ve Esra Kılıç (Tüngetiren) gibi ünlü isimler rol alıyor. İlk Göktürk’ün çekimleri 27 Şubat tarihinde başlamış olup, halen devam ediyor. Filmin ilk 90 dakikası “İlk Göktürk: Önsöz” adıyla Blu-Warner-HBO platformlarında yayınlanacak. Ardından sinemalarda bu kısmı da içeren 300 dakikalık ana film olarak izleyiciyle buluşacak.

Şu an için filmin resmi vizyon tarihi açıklanmamış olsa da, Alper Çağlar çekimlerin yüzde 15’lik kısmının tamamlandığını belirtti. Çekimlerin Şubat ayında başladığı düşünüldüğünde bu oran düşük gibi görünse de, bugün paylaşılan görseller detayların, mekanların ve karakter tasarımlarının ne kadar özenli bir çalışmanın ürünü olduğunu gözler önüne seriyor.

Göktürk Üçlemesi, ilk kez 2018 yılında duyurulmuştu. Aradan geçen 6 yıl boyunca proje için büyük bir hazırlık süreci yürütüldü. İlk Göktürk’ün ardından “Kırk Göktürk” ve “Son Göktürk” adlarında iki devam filmi daha gelecek. İlk Göktürk konusu da dikkat çekici. Filmde, Göktürk devletinin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi ile Kultuk Kağan’ın hikayeleri tarihi gerçeklere dayanarak, ancak mitolojik eklemelerle anlatılacak.

Göktürk Üçlemesi’nin ilk filmi olan İlk Göktürk, tarih ve mitolojiyi harmanlayarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu iddialı proje, sinemaseverler ve tarih meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yakın zamanda vizyon tarihi hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. İlk Göktürk’ten paylaşılan ilk kareler, filmin ne kadar büyük bir özenle hazırlandığını gösteriyor ve beklentileri daha da artırıyor.

İlk Göktürk filmi, Türk tarihi ve mitolojisini merak eden izleyiciler için büyük bir önem taşıyor. Göktürk Üçlemesi’nin diğer filmleri Kırk Göktürk ve Son Göktürk de en az İlk Göktürk kadar merakla bekleniyor.

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