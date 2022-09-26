İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerek birçok nokta bulunuyor. Bunlardan birisi de telefonun teknik özelliklerinin olabildiğince üst seviye olması. Özellikle Android tarafında bu daha da önem kazanıyor. Çünkü birçok farklı segmentte birçok farklı telefon bulunuyor. Teknik özellikleri ne kadar üst seviyede olursa o kadar daha uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor.

Biz de bu videoda ikinci el telefon alırken tüketicilerin hangi markaya daha çok rehavet gösterdiklerini sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız anket ile görmüş olduk. Anket sonuçları üzerinden markaların satışta olan üst seviye telefonlarının ikinci el fiyat aralıklarını ve sıfır fiyatlarını kıyasladık.

Peki siz bir telefon alırken amiral gemisi olmasına önem verir misiniz? İkinci el bir telefon alır mıydınız; alırsanız bu bir amiral gemisi mi olurdu? Yoksa her zaman sıfır telefon alma taraftarı mısınız? Yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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