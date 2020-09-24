5G kullananların sayısı iki katına çıktı

Omdia adlı telekomünikasyon analiz şirketi tarafından global mobil kullanıcılara dair önemli bir rapor yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, 5G kullananların sayısı, 2020’nin ikinci çeyreğinde iki katına çıktı. İlerleyen yıllarda bu artışın daha da hızlanması bekleniyor.

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5G kullanıcılarının sayısı ikiye katlandı

Omdia tarafından yayınlanan son rapora göre LTE kullanıcılarının sayısı son on iki ayda neredeyse 800 milyondan fazla artış göstererek 5.55 milyara ulaştı. LTE kullananların sayısı toplam mobil kullanıcılarının %60.4’üne denk geliyor. Raporda bir diğer dikkat çeken konu ise 5G kullananların sayısında gerçekleşen artış. Rapora göre 2020’nin ikinci çeyreğinde 5G kullananların sayısı, ikiye katlanarak çok ciddi bir artış gerçekleştirdi. Dünya genelinde 5G destekli akıllı telefon kullanan sayısı 137.7 milyona ulaştı. Bu sayı bütün pazarın %1.5’ine denk geliyor.

Omdia’nın raporuna göre, 2025’in sonuna kadar dünya geneli mobil kullanıcı sayısının 10 milyarı aşarak 10.3 milyara ulaşacak. 2021 yılında LTE pazar payı, kendi zirvesine ulaşarak %63.3’e çıkacak. 2022 sonuna kadar ise LTE kullananların sayısı 6.07 milyarı bulacak. 2023 yılı itibarıyla kullanıcıların 5G’ye geçişi hızlanacak ve LTE kullananların sayısında düşüş başlayacak. 2025 yılının sonuna kadar ise 3G pazar payı, %19,4’ten %11.3’e düşecek. 5G kullananların sayısı ise 3.03 milyara ulaşarak pazarın yüzde 30’unu oluşturacak. LTE pazar payı ise düşüş yaşayarak %53.5’e gerileyecek ancak zirveyi bırakmayacak.